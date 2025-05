U11-Mädchenpower beim „Sportfreundinnen-Cup“

Organisator: Ivica Bodnar. – Foto: Lore Schierl

Bayer 04 Leverkusen, Feyenoord Rotterdam oder Rapid Wien – es sind klangvolle Namen, die die Sportfreunde Gerresheim an diesem Wochenende auf ihrer Anlage An der Leimkuhle begrüßt. Insgesamt 16 Mannschaften nehmen an der Premiere des „Sportfreundinnen Cup“ teil. Das internationale Turnier für U11-Juniorinnen sucht, was das Teilnehmerfeld angeht, im Mädchenbereich in dieser Altersklasse wohl seinesgleichen.

„Bis auf Schalke 04 sind alle namhaften Klubs aus der Umgebung dabei, die in diesem Bereich ein Mädchenteam stellen“, sagt Organisator Ivica Bodnar. Doch nicht nur das. Mit den österreichischen Nachbarn von Rapid Wien und den Queens Park Ladies aus Großbritannien nehmen zwei Klubs sogar eine Flugreise auf sich, um in Gerresheim mitspielen zu können. „Für die Anreise und die Unterkunft kommen die Teams fast ausnahmslos selbst auf. Nur die Mädchen aus Wien werden bei uns in Gastfamilien untergebracht“, erklärt Bodnar, der bei den Sportfreunden den Mädchen- und Frauenfußball koordiniert.

Ein tolles Event für alle Beteiligten Dass die Profiklubs bereits sind, einen solch hohen Aufwand in Eigeninitiative zu betreiben, um mitzumachen, hat einen Grund. Anders als im Jungenbereich gibt es bei den Mädchen gerade in den unteren Altersklassen noch nicht die Dichte an Teams und damit auch verhältnismäßig wenig Möglichkeiten, sich zu vergleichen. „Da sind wir hier im Westen noch verwöhnt. Aber der VfL Wolfsburg kann mit seinen Mädchen beispielsweise fast nur gegen Jungen spielen, weil es dort kaum U11-Mannschaften gibt“, verrät Bodnar.