U10-Turnier: Car Barber Cup beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen Nachwuchstalente messen sich mit Top-Teams

Am Sonntag, den 2. März 2025, steht die Sportanlage am Bruchwald in Bietigheim-Bissingen ganz im Zeichen des Nachwuchsfußballs. Der Car Barber Cup, ein hochkarätiges U10-Turnier, bringt Spitzenmannschaften aus Nachwuchsleistungszentren und Top-Vereinen aus der Region zusammen.