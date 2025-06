U-19-Torjäger für den TSV Mühlenfeld

Aus der U19 des JFV Neustädter Land wird David Winkler zum TSV Mühlenfeld wechseln. Der Angreifer traf in der abgelaufenen Saison in 14 Partien ganze 26 Mal und schoss seine A-Jugend damit in die Landesliga. Außerdem konnte er schon drei Kurzeinsätze für den STK Eilvese machen und sammelte so Minuten in der Landesliga.

Ab der kommenden Saison wird Winkler dann für den TSV Mühlenfeld auf Torejagd gehen. Darüber freut sich auch Coach Mario Pohl, wie er über Instagram mitteilte: „Mit David bekommen wir einen Spieler, der für sein Alter schon sehr weit ist. Er überzeugt mit seiner Physis und seinem Willen und wird Druck auf die Etablierten machen."