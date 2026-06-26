U-19-Relegation: Vorteil für Wegberg und ein turbulentes Tor-Spektakel

Der SV Bergfried Schlebusch musste im Heimspiel gegen den Mittelrheinligisten Sportfreunde Troisdorf 05 einen bitteren Dämpfer hinnehmen. Trotz einer engagierten und mutigen Leistung vor den eigenen Fans unterlag der Bezirksliga-Spitzenreiter dem Favoriten knapp mit 0:1. Die Troisdorfer profitierten von ihrer Abgeklärtheit und verschafften sich dank des Auswärtserfolgs eine solide Ausgangsposition für den Klassenerhalt. Für das Rückspiel ist in Troisdorf dennoch für Hochspannung gesorgt. Schlebusch hat bewiesen, dass man spielerisch absolut mithalten kann, und reist ohne großen Druck an. Die Sportfreunde müssen den knappen Vorsprung verwalten, dürfen den hungrigen Herausforderer jedoch keinesfalls unterschätzen.

JSG Erft unterliegt Fortuna Bonn nach Aufholjagd

Ein echtes Drama spielte sich im Euskirchen ab, wo die JSG Erft 01 den Gästen von Fortuna Bonn mit 2:3 unterlag. Die Fortuna erwischte einen Blitzstart und zog bis zur 50. Minute eiskalt auf 0:3 davon. Die Hausherren bewiesen jedoch Moral: Nach einem vergebenen Elfmeter in der ersten Halbzeit blies die JSG zur Schlussoffensive. M. Diop (58.) und ein spätes Tor in der 82. Minute verkürzten auf 2:3. Trotz eines deutlichen Chancenplusses in der Schlussphase fehlte den Euskirchenern am Ende die Kaltschnäuzigkeit zum Ausgleich. Für das Rückspiel in Bonn ist die Messe somit noch lange nicht gelesen. Angesichts der Offensivpower beider Mannschaften dürfen sich die Zuschauer auf ein weiteres packendes Duell auf Augenhöhe einstellen.