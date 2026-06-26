U-19-Relegation: Vorteil für Wegberg und ein turbulentes Tor-Spektakel

Nach den packenden Hinspielen der U19-Mittelrheinliga-Relegation ist die Ausgangslage für die entscheidenden Rückspiele am kommenden Wochenende extrem brisant. Während ein etablierter Mittelrheinligist seine Klasse auf fremdem Boden untermauerte, setzte ein Bezirksliga-Vizemeister im Unterzahl-Krimi ein dickes Ausrufezeichen im Kampf um das Ticket für das Verbandsoberhaus
Der SV Bergfried Schlebusch musste im Heimspiel gegen den Mittelrheinligisten Sportfreunde Troisdorf 05 einen bitteren Dämpfer hinnehmen. Trotz einer engagierten und mutigen Leistung vor den eigenen Fans unterlag der Bezirksliga-Spitzenreiter dem Favoriten knapp mit 0:1. Die Troisdorfer profitierten von ihrer Abgeklärtheit und verschafften sich dank des Auswärtserfolgs eine solide Ausgangsposition für den Klassenerhalt. Für das Rückspiel ist in Troisdorf dennoch für Hochspannung gesorgt. Schlebusch hat bewiesen, dass man spielerisch absolut mithalten kann, und reist ohne großen Druck an. Die Sportfreunde müssen den knappen Vorsprung verwalten, dürfen den hungrigen Herausforderer jedoch keinesfalls unterschätzen.
Ein echtes Drama spielte sich im Euskirchen ab, wo die JSG Erft 01 den Gästen von Fortuna Bonn mit 2:3 unterlag. Die Fortuna erwischte einen Blitzstart und zog bis zur 50. Minute eiskalt auf 0:3 davon. Die Hausherren bewiesen jedoch Moral: Nach einem vergebenen Elfmeter in der ersten Halbzeit blies die JSG zur Schlussoffensive. M. Diop (58.) und ein spätes Tor in der 82. Minute verkürzten auf 2:3. Trotz eines deutlichen Chancenplusses in der Schlussphase fehlte den Euskirchenern am Ende die Kaltschnäuzigkeit zum Ausgleich. Für das Rückspiel in Bonn ist die Messe somit noch lange nicht gelesen. Angesichts der Offensivpower beider Mannschaften dürfen sich die Zuschauer auf ein weiteres packendes Duell auf Augenhöhe einstellen.
Das spektakulärste Spiel des Wochenendes sahen die Zuschauer beim FC Wegberg-Beeck, der den Mittelrheinligisten SC Germania Erftstadt-Lechenich in einem turbulenten Match mit 5:2 in die Knie zwang. Nach einer frühen Beecker Führung durch J. Schulze (5.) drehte Erftstadt das Spiel vorübergehend zum 1:2, ehe J. Franke (42.) noch vor der Pause den psychologisch wichtigen Ausgleich markierte. Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse: Trotz einer Roten Karte gegen A. Korkmaz (53.) liefen die Hausherren in Unterzahl zur Höchstform auf. G. Schultheis Falcon stellte auf 3:2 (58.), und nachdem ein Strafstoß vergeben wurde, schraubten J. Schulze (85.) und R. Shikh Mohamad (88.) das Ergebnis auf ein 5:2 hoch. Mit diesem Drei-Tore-Polster im Rücken reist der Bezirksliga-Vizemeister nun als klarer Favorit zum Rückspiel nach Erftstadt. Die Germania steht nach dem sportlichen Nackenschlag in Unterzahl vor einer Herkulesaufgabe und muss defensiv völlig stabil stehen, um den drohenden Abstieg am Samstag doch noch irgendwie abzuwenden.