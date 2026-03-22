 2026-03-13T07:45:35.464Z

Vereinsnachrichten

U-19: Noch 15 Minuten - 3:2! Wolfsburg gegen den EFFZEH im Liveticker

von Isaija Zecevic · Heute, 13:17 Uhr · 0 Leser
Bereit für den Finaleinzug? Die A-Junioren des 1. FC Köln treffen am Sonntag auf den VfL Wolfsburg.
Bereit für den Finaleinzug? Die A-Junioren des 1. FC Köln treffen am Sonntag auf den VfL Wolfsburg. – Foto: Julia Sahr

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A-Jugend-DFB-Pokal

Am heutigen Spieltag treffen im DFB-Pokal Halbfinale der A-Junioren der VFL Wolfsburg und der 1. FC Köln aufeinander. Ab 10 Uhr - um 11 Uhr ist Anpfiff - berichten wir im Liveticker über die Partie und halten euch über alle wichtigen Szenen auf dem Laufenden.

ZUM LIVETICKER:

Heute, 11:00 Uhr
VfL Wolfsburg
VfL WolfsburgWolfsburg
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
3
n.V.
2
Abpfiff

Historisch betrachtet ist ein Duell beider Teams im Junioren-Pokal eine Seltenheit: Erst einmal trafen Wolfsburg und Köln in diesem Wettbewerb aufeinander – damals setzte sich der VfL in der Saison 2010/2011 nach Verlängerung knapp mit 2:0 durch.

Für die Jungwölfe wäre ein Finaleinzug, ein besonderer Erfolg: Zuletzt erreichte der VfL Wolfsburg das Endspiel in der Saison 2006/2007. Seitdem wartet der Nachwuchs auf die Rückkehr ins Finale – nur noch ein Sieg trennt sie davon. Der „Effzeh“ dagegen gewann im Jahr 2023 gegen Schalke und scheint drei Jahre später wieder bereit.