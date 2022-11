U 19 des VfB 03 läuft dem ersten Punkt hinterher Die Hildener A-Junioren haben in Mönchengladbach ein Remis schon vor Augen – und verlieren am Ende durch einen Elfmeter.

Umstrittene Entscheidungen des Referees brachten Schütz auf die Palme. Eine davon führte in der Nachspielzeit zum Siegtor der Borussen. „Nach einem langen Ball auf die Außen kommt der Pass in die Mitte. Der Stürmer legt sich in unseren Innenverteidiger Tan Mersinli rein, beide fallen – und der Schiri pfeift Elfmeter und danach direkt ab“, haderte der VfB 03-Coach vor allem mit der Schlussszene und sagte: „Die Borussia hatte wohl einen Promi-Bonus.“ Lukas Korytowski verwertete den Strafstoß für Mönchengladbach zum umjubelten 3:2.

Bis zu diesem Zeitpunkt deutete alles auf den ersten Punktgewinn der Hildener hin. Die Gastgeber gingen durch einen Treffer von David Arize bereits nach fünf Minuten in Führung. Leon Feher hatte den Ball schon in den Händen, aber der Borusse setzte körperbetont gegen den Keeper nach. „Das war ein Foul an Leon“, befand Schütz. Doch die VfB 03-Talente bewahrten die Ruhe und schnürten in der Folge Mönchengladbach im eigenen Strafraum ein. Nach einer Hereingabe vom Flügel ins Zentrum glich Jan Tkacik mit guter Schusstechnik zum 1:1 (26.) aus. In der Folge liefen die Gäste den Kontrahenten früh an und setzten das Borussia-Team unter Druck. Dann stießen Sebastian Schröder und sein Gegenspieler Daniel Hülsenbusch im Zweikampf unglücklich mit den Köpfen zusammen. Beide Fußballer kamen ins Krankenhaus.