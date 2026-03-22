U-19: 1:1 zur Halbzeit! Wolfsburg gegen den EFFZEH im Liveticker von Isaija Zecevic · Heute, 12:05 Uhr · 0 Leser

Bereit für den Finaleinzug? Die A-Junioren des 1. FC Köln treffen am Sonntag auf den VfL Wolfsburg. – Foto: Julia Sahr

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Am heutigen Spieltag treffen im DFB-Pokal Halbfinale der A-Junioren der VFL Wolfsburg und der 1. FC Köln aufeinander. Ab 10 Uhr - um 11 Uhr ist Anpfiff - berichten wir im Liveticker über die Partie und halten euch über alle wichtigen Szenen auf dem Laufenden. ZUM LIVETICKER:

Historisch betrachtet ist ein Duell beider Teams im Junioren-Pokal eine Seltenheit: Erst einmal trafen Wolfsburg und Köln in diesem Wettbewerb aufeinander – damals setzte sich der VfL in der Saison 2010/2011 nach Verlängerung knapp mit 2:0 durch.