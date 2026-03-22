U-19: 1:1 zur Halbzeit! Wolfsburg gegen den EFFZEH im Liveticker

Am heutigen Spieltag treffen im DFB-Pokal Halbfinale der A-Junioren der VFL Wolfsburg und der 1. FC Köln aufeinander. Ab 10 Uhr - um 11 Uhr ist Anpfiff - berichten wir im Liveticker über die Partie und halten euch über alle wichtigen Szenen auf dem Laufenden.
ZUM LIVETICKER:
Historisch betrachtet ist ein Duell beider Teams im Junioren-Pokal eine Seltenheit: Erst einmal trafen Wolfsburg und Köln in diesem Wettbewerb aufeinander – damals setzte sich der VfL in der Saison 2010/2011 nach Verlängerung knapp mit 2:0 durch.
Für die Jungwölfe wäre ein Finaleinzug, ein besonderer Erfolg: Zuletzt erreichte der VfL Wolfsburg das Endspiel in der Saison 2006/2007. Seitdem wartet der Nachwuchs auf die Rückkehr ins Finale – nur noch ein Sieg trennt sie davon. Der „Effzeh“ dagegen gewann im Jahr 2023 gegen Schalke und scheint drei Jahre später wieder bereit.