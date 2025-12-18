U-17 Juniorinnen des KSV Hessen Kassel holen Hallentitel

Bei der diesjährigen Ausgabe des Futsal-Regionalturniers der U-17 Juniorinnen löste die Vertretung des KSV Hessen Kassel Vorjahressieger Jahn Calden ab und qualifizierte sich somit für die vermutlich im Februar 2026 stattfindende Futsal-Hessenmeisterschaft.
In der mit neun teilnehmenden Teams ausgetragenen Veranstaltung, die auch in diesem Jahr in der Sporthalle in Ahnatal stattfand, setzten sich in der Gruppe A die Junglöwinnen souverän gegen die Mannschaften von Viktoria Großenenglis , des TSV Zierenberg und der JSG Ahnatal durch und zogen gemeinsam mit Großenenglis ins Halbfinale ein. In der Gruppe B hielt sich Jahn Calden mit Siegen gegen die Teams der JFV Söhre, MSG Landau/Wolfhagen, SVH Kassel und TSV Obermelsungen schadlos und sicherte sich problemlos den ersten Platz in der Gruppe und somit einen der Halbfinalplätze. Der letzte freie Platz im Halbfinale musste nach Punktgleichheit und einem Unentschieden im direkten Vergleich im Sechs-Meter-Schießen zwischen den beiden Teams vom JFV Söhre und der MSG Landau/Wolfhagen ermittelt werden. Hierbei hatten die Mädchen des JFV Söhre die besseren Nerven und sicherten sich den Platz im Halbfinale. Somit traf im ersten Halbfinale die Vertretung von Jahn Calden, als Gruppensieger der Gruppe B, und Viktoria Großenenglis, als Gruppenzweiter der Gruppe A, aufeinander. Die favorisierten Caldenerinnen setzten sich verdient mit 3:1 durch, mussten allerdings den ersten Gegentreffer im Turnier hinnehmen. Im zweiten Halbfinale behielten die Mädchen vom KSV Hessen mit 3:0 gegen den JFV Söhre die Oberhand und zogen ihrerseits ohne Punktverlust und ohne einen Gegentreffer ins Finale ein. Das nun folgenden "kleine Finale" um den dritten Platz zwischen dem JFV Söhre und Viktoria Großenenglis sollte keinen Sieger nach regulärer Spielzeit finden und so ging es nach einer torlosen Verlängerung ins entscheidende Sechs-Meter-Schießen. In diesem bewiesen die Mädchen aus Großenenglis die größere Treffsicherheit und sicherten sich somit den dritten Platz.
Im Anschluss an die Begegnung um Platz drei und vier trafen dann im Finale die, auch vor dem Turnier favorisierten, Mannschaften von Jahn Calden und dem KSV Hessen Kassel aufeinander. In einer sehr ausgeglichenen, hart umkämpften aber sehr fairen Partie auf gutem technischen Niveau entschieden dann Kleinigkeiten über den Ausgang des Spiels. Calden hatte zunächst die große Möglichkeit in Führung zu gehen, doch der Abschluss von Amelie Wicke landete nur am Torgestänge und Nuala Ortmann, im Tor der Junglöwinnen, parierte zwei darauffolgende Nachschüsse exzellent (5. Min). Bis zur neunten Minute schafften es die Caldenerinnen die Junglöwinnen effektiv vom eigenen Tor weg zu halten, doch dann fand Sarai Bahn die zwischen zwei Verteidigerinnen gestartete Marlene Remus, die den Ball in den Lauf mitnahm, an der aus dem Tor eilenden Svea Hellwig vorbeilegte und die Kugel ins jetzt verwaiste Gehäuse zum 1:0 für den KSV einschob. Weil die Junglöwinnen sich nun wieder verstärkt aufs Verteidigen beschränkten und sämtliche Bemühungen der Mädchen aus Calden im Keim erstickten, lief die Zeit nach zwölf Spielminuten ohne eine weitere Ergebnisänderung ab und der KSV Hessen Kassel darf sich bei den U17-Juniorinnen Futsal-Regionalpokal-Sieger nennen.