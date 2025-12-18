U-17 Juniorinnen des KSV Hessen Kassel holen Hallentitel

Bei der diesjährigen Ausgabe des Futsal-Regionalturniers der U-17 Juniorinnen löste die Vertretung des KSV Hessen Kassel Vorjahressieger Jahn Calden ab und qualifizierte sich somit für die vermutlich im Februar 2026 stattfindende Futsal-Hessenmeisterschaft.

In der mit neun teilnehmenden Teams ausgetragenen Veranstaltung, die auch in diesem Jahr in der Sporthalle in Ahnatal stattfand, setzten sich in der Gruppe A die Junglöwinnen souverän gegen die Mannschaften von Viktoria Großenenglis , des TSV Zierenberg und der JSG Ahnatal durch und zogen gemeinsam mit Großenenglis ins Halbfinale ein. In der Gruppe B hielt sich Jahn Calden mit Siegen gegen die Teams der JFV Söhre, MSG Landau/Wolfhagen, SVH Kassel und TSV Obermelsungen schadlos und sicherte sich problemlos den ersten Platz in der Gruppe und somit einen der Halbfinalplätze. Der letzte freie Platz im Halbfinale musste nach Punktgleichheit und einem Unentschieden im direkten Vergleich im Sechs-Meter-Schießen zwischen den beiden Teams vom JFV Söhre und der MSG Landau/Wolfhagen ermittelt werden. Hierbei hatten die Mädchen des JFV Söhre die besseren Nerven und sicherten sich den Platz im Halbfinale. Somit traf im ersten Halbfinale die Vertretung von Jahn Calden, als Gruppensieger der Gruppe B, und Viktoria Großenenglis, als Gruppenzweiter der Gruppe A, aufeinander. Die favorisierten Caldenerinnen setzten sich verdient mit 3:1 durch, mussten allerdings den ersten Gegentreffer im Turnier hinnehmen. Im zweiten Halbfinale behielten die Mädchen vom KSV Hessen mit 3:0 gegen den JFV Söhre die Oberhand und zogen ihrerseits ohne Punktverlust und ohne einen Gegentreffer ins Finale ein. Das nun folgenden "kleine Finale" um den dritten Platz zwischen dem JFV Söhre und Viktoria Großenenglis sollte keinen Sieger nach regulärer Spielzeit finden und so ging es nach einer torlosen Verlängerung ins entscheidende Sechs-Meter-Schießen. In diesem bewiesen die Mädchen aus Großenenglis die größere Treffsicherheit und sicherten sich somit den dritten Platz.