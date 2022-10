U 14 (C2-Jun.) GR ED VR: Torreiche Partie

Nur knapp verpasste die zweite Garnitur der Kirchascher C-Jugendlichen den ersten Saisondreier.

Bei der Eintracht in Berglern ging der KSC durch Christian Wendlinger in Front (10.), mußte jedoch in kurzen Abständen Gegentreffer von Luca Baumann, Juan Lay Zapirain und Moritz Schewell hinnehmen. Toll, wie die Mannschaft von Trainer Wendlinger wieder zurückkam und noch vor der Pause den Anschluss durch Alexander Lechner schaffte.