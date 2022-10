U 10 (E-Jun.) ED 3 VR: Ausgeglichene Bilanz

Der KSC war schnell im Spiel und legte zwei Treffer vor.

Gegen in der Anfangsphase verschlafen wirkende Gäste erzielten Jonas Zacher per Strafstoß und Temesgen Dubale die Kirchascher Treffer. Jetzt kamen die Gäste besser in die Partie und drehten die Begegnung durch zwei Tore von Talha Karakazik und Ben Wirth, ehe Jonas Zacher noch vor dem Seitenwechsel der Ausgleich zum 3:3 gelang.