Tyrese Pritzer vom 1. FC Kleve zur SV Hönnepel-Niedermörmter Der 20-jährige Tyrese Pritzer ist erst im Sommer vom VfL Rhede zum Oberligisten gekommen. Der Offensivakteur erwies sich aber nicht als die erhoffte Verstärkung.

„Tyrese Pritzer passt hervorragend in unser Konzept. Wir wollen mit jungen Leuten arbeiten und sie weiterbringen. Wenn die Jungs Leistung zeigen, bekommen sie auch Einsatzzeiten“, sagt Thomas Geist, Trainer der SV Hö.-Nie., die derzeit auf Abstiegsplatz zwölf steht. Allerdings geht es im Tabellenkeller eng zu, nur die schlechtere Tordifferenz trennt die Schwarz-Gelben vom rettenden Ufer.

Im Sommer war Pritzer vom Landesliga-Absteiger VfL Rhede an den Klever Bresserberg gewechselt. In der Saison 2020/21 hatte der junge Mann aus dem karibischen Inselstaat Trinidad und Tobago 22 Mal für den VfL auf dem Platz gestanden, zwei Treffer erzielt und vier Tore vorbereitet.

Noch nicht für die Oberliga bereit

Doch beim 1. FC Kleve startete der Kicker, der auf dem rechten und linken Flügel einsetzbar ist, nicht durch. Im Training unter Übungsleiter Umut Akpinar offenbarte sich zügig, dass Pritzer noch kein Oberliga-Format hat. So musste der Youngster in der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga aktiv werden, für die er in neun Partien immerhin drei Mal traf.