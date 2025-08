Tyrala durfte den ersten Pflichtspielsieg feiern. – Foto: Jochen Classen

Tyrala singt Loblied auf WSV-Fans: "Dafür spielt man Fußball" Im Lokalduell gegen die SSVg Velbert sammelte der Wuppertaler SV die ersten drei Punkte der Saison. Nach dem Spiel zeigte sich WSV-Trainer Sebastian Tyrala überaus euphorisiert.

Mit dem ersten Sieg im Rücken ging Sebastian Tyrala, Cheftrainer des Wuppertaler SV, die Pressekonferenz nach dem Spiel recht leicht über die Lippen. Seinen Monolog begann der Übungsleiter mit einem großen Kompliment an die SSVg Velbert und auch die mitgereisten Gästefans. Für Heimcoach Ismail Jaroui war es wiederum die erste Niederlage in der Viertklassigkeit, die rote Karte empfand er als besonders unglücklich.

Tyrala in bester Laune "Vorab muss ich sagen: Ein sehr sympathischer Verein, sympathischer Trainer und wirklich eine tolle Mannschaft. Da könnt ihr euch heute nichts von kaufen, aber trotzdem muss man es aussprechen", sagte Tyrala nach dem Spiel in Richtung der Velberter Gastgeber, ehe er in ein Loblied auf die WSV-Fans überging. "Wahnsinn, Wahnsinn! Das hat richtig Spaß gemacht. Dafür spielt man Fußball, wenn man dann so zusammen feiern kann. Das war unglaublich."

Mit einer großen Choreo und durchweg lautstarken Anfeuerungen, peitschten die Gästefans ihre Mannschaft stets nach vorne. Nach dem ersten Treffer von Celal Aydogan durfte unbändig gejubelt werden. Insgesamt war nach einer souveränen zweiten Hälfte der WSV-Sieg nur selten in Gefahr. "Am Ende war es ein verdienter Sieg", resümierte Tyrala. "Wir haben auch schon in der ersten Halbzeit vieles richtig gemacht, hatten ein, zwei Riesenmöglichkeiten. Es war von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach ein gutes Spiel von uns. Die Jungs haben das taktisch sehr sauber gemacht. Das ist das, wofür wir stehen wollen."

Gestern, 19:30 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert Wuppertaler SV Wuppertaler SV 0 3 In der Anfangsphase überließen seine Schützlinge dem Gegner zunächst mehr vom Spiel, nahmen im weiteren Verlauf immer aktiver am Geschehen teil: "Wir wollten nicht ins offene Messer laufen. Wenn man Velbert Fußball spielen lässt, dann wird es gefährlich. Daher war die Idee, erst einmal ins Spiel zu kommen und das haben die Jungs super gemacht." "Doppelt bitter": Der Platzverweis für Velbert

Jaroui ging mit Velbert leer aus. – Foto: Jochen Classen