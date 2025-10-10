Typisierungsaktion in Siegburg: "Jeder kann ein Retter sein"

Im Rahmen des Heimspieltags am kommenden Sonntag (12. Oktober) veranstaltet der Siegburger SV 04 im Walter-Mundorf-Stadion eine Typisierungsaktion der Westdeutschen SpenderZentrale (WSZE). Zwischen 12 und 16 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher kostenlos registrieren lassen – ein einfacher Mundschleimhautabstrich reicht aus, um potenziell zum Lebensretter zu werden. Teilnehmen können alle Personen im Alter von 16 bis 55 Jahren.

„Oft ist sie die einzige Chance auf ein Überleben. Die Stammzellspende. Es ist uns ein Herzenswunsch, Menschen eine Chance auf Leben zu geben. Mach auch du die Stammzellspende zu deiner Herzenssache und werde mit uns zum Lebensretter“, heißt es auf der Website des WSZE. Ursprung der Aktion: Hilfe für den kleinen Luca

Ursprünglich sollte die Typisierung einer ganz bestimmten Person zugutekommen: dem vierjährigen Luca, dem Patenkind eines Spielers des SSV. Für ihn wurde dringend ein Stammzellspender gesucht – inzwischen konnte glücklicherweise ein passender Spender gefunden werden, und auch die Knochenmarktransplantation ist bereits erfolgt. Es gibt noch viele weitere Menschen, die auf einen Spender warten. Deshalb soll die Aktion nicht nur Luca, sondern allen Betroffenen Hoffnung geben und die Bedeutung der Stammzellspende stärker ins Bewusstsein rücken.