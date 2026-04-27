"Typisches 0:0-Spiel" - Volkmarode und Göttingen 05 spielen Remis

Im Duell zwischen Rot-Weiß Volkmarode und dem 1. SC Göttingen 05 trennten sich beide Teams torlos. In einer insgesamt zerfahrenen Partie sah Göttingens Trainer Jozo Brinkwerth „ein sehr zerfahrenes Spiel“, in dem „mehr auch nicht verdient“ gewesen sei.
Auch Volkmarodes Coach Collin Gerstung sprach von einem typischen Spiel ohne klaren Sieger: „Am Ende war es wahrscheinlich ein typisches 0:0-Spiel.“ Bereits in der ersten Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten. Brinkwerth verwies auf einen Pfostenschuss der Gastgeber, während Gerstung ergänzte, dass sein Team „mit einer klasse Parade“ im Spiel gehalten wurde.
Die schwierigen Platzverhältnisse erschwerten beiden Mannschaften das Kombinationsspiel erheblich. „Die Platzverhältnisse waren für beide Mannschaften schwierig, sodass vom geordneten Kombinationsspiel eigentlich wenig gesprochen wurde“, erklärte Brinkwerth. Auch Gerstung sah ein „Abnutzungsspiel mit viel Kampf im Mittelfeld“, in dem sich vieles zwischen den Strafräumen abspielte.
Nach der Pause verzeichneten beide Teams weitere Möglichkeiten, ohne jedoch entscheidend durchzukommen. Brinkwerth sah seine Mannschaft „etwas aktiver“ mit guten Chancen, während Gerstung betonte: „Wir hätten auch noch länger spielen können und es wäre kein Tor gefallen.“
So blieb es am Ende beim 0:0, mit dem beide Seiten leben konnten. „Im Großen und Ganzen geht der Punkt vielleicht für beide in Ordnung“, so Brinkwerth. Auch Gerstung bilanzierte: „Wir nehmen den Punkt mit.“ Nach dem 6:3-Sieg im Hinspiel, konnten die Zuschauer nun keine Tore sehen. Die Göttinger bleiben auf dem fünften Platz. Volkmarode bleibt daheim weiterhin eine Macht und steht dort auf dem sechsten Platz. Im Gesamt-Tableau war der Punkt enorm wichtig im Kampf um den Klassenerhalt.