"Typisches 0:0-Spiel" - Volkmarode und Göttingen 05 spielen Remis

Auch Volkmarodes Coach Collin Gerstung sprach von einem typischen Spiel ohne klaren Sieger: „Am Ende war es wahrscheinlich ein typisches 0:0-Spiel.“ Bereits in der ersten Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten. Brinkwerth verwies auf einen Pfostenschuss der Gastgeber, während Gerstung ergänzte, dass sein Team „mit einer klasse Parade“ im Spiel gehalten wurde.

Die schwierigen Platzverhältnisse erschwerten beiden Mannschaften das Kombinationsspiel erheblich. „Die Platzverhältnisse waren für beide Mannschaften schwierig, sodass vom geordneten Kombinationsspiel eigentlich wenig gesprochen wurde“, erklärte Brinkwerth. Auch Gerstung sah ein „Abnutzungsspiel mit viel Kampf im Mittelfeld“, in dem sich vieles zwischen den Strafräumen abspielte.

Nach der Pause verzeichneten beide Teams weitere Möglichkeiten, ohne jedoch entscheidend durchzukommen. Brinkwerth sah seine Mannschaft „etwas aktiver“ mit guten Chancen, während Gerstung betonte: „Wir hätten auch noch länger spielen können und es wäre kein Tor gefallen.“