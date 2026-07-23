Tymofii Malykh verstärkt die Defensive des FC Kray

Tymofii Malykh wechselt zum FC Kray – Foto: FC Kray

Mit Tymofii Malykh begrüßt der FC Kray einen weiteren jungen und entwicklungsfähigen Spieler in seinen Reihen. Der 19-jährige Innenverteidiger wechselt aus der U19 von Fortuna Düsseldorf nach Kray. Der 1,90 Meter große Defensivspieler verbrachte die vergangenen vier Jahre im Nachwuchsleistungszentrum der Fortuna und bringt neben seiner körperlichen Präsenz vor allem einen starken rechten Fuß im Spielaufbau mit.

Der gebürtige Ukrainer wohnt unweit der Buderusstraße und ist nach seinem Kreuzbandriss aus dem Frühjahr 2025 wieder vollständig fit. Nach der langen Verletzungspause soll er nun Schritt für Schritt wieder an den Wettkampfrhythmus herangeführt werden und sich über regelmäßige Einsatzzeiten weiterentwickeln.

Die sportliche Leitung freut sich auf den sehr engagierten Innenverteidiger: „Tym bringt ein riesiges Potenzial mit. Er ist wieder voll belastbar und wir sind überzeugt, dass er sich mit der nötigen Spielpraxis schnell weiterentwickeln wird. Wir wollen ihn in Ruhe aufbauen und gemeinsam wieder auf sein bestes Niveau bringen."