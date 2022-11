Two in one: Baierl schmunzelt über Doppelwertung

Die meisten Fußballklasse von den Profis bis zu den Amateuren befinden sich wegen der Weltmeisterschaft bereits in der Winterpause. In der Bayernliga rollt der Ball noch. Der FC Memmingen tritt im letzten Spiel des Jahres am Samstag (14 Uhr) im Gerd-Müller-Stadion beim TSV Nördlingen an. Dabei geht es nicht nur um Punkte, sondern nach den etwas kuriosen Regeln, wird das Ergebnis auch für die Qualifikation im BFV-Toto-Pokal gewertet.

Die Lage: Der SV Schalding-Heining scheint momentan an der Tabellenspitze enteilt, dahinter herrscht aber dichtes Gedränge um den zweiten Tabellenplatz mitsamt dem FC Memmingen, der sich natürlich für die Restsaison im Frühjahr mit einem Auswärtssieg bestmöglich in Stellung bringen will. „Wir müssen erst auf uns schauen, erst dann interessiert es uns, was die anderen machen“, sollen für Co-Trainer Bernd Maier drei Punkte in Nördlingen herausspringen. Erst dann rückt der Ausgang der Begegnungen mit der Konkurrenz, wie zwischen Landsberg und Kottern, Kirchanschöring in Deisenhofen und Ingolstadt II bei 1860 München II in den Fokus. Die Nördlinger wiederum wollen ihr Polster vor den Abstiegsrängen weiter ausbauen.

Der Gegner: Ein wenig wechselhaft ist der TSV Nördlingen unterwegs. Deshalb sprang bislang auch nicht mehr als der elfte Tabellenplatz heraus. So folgte einem 3:2 Heimsieg über Spitzenteam FC Ingolstadt II ein 1:1 Unentschieden beim Vorletzten VfB Hallbergmoos. Hier wurde TSV-Torjäger Alexander Schröter vermisst, der in dieser Runde bereits zehnmal getroffen hat.