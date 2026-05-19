Twistringen zerlegt Sudweyhe

– Foto: Sascha Drenth

Am 28. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 erlebt der TuS Sudweyhe im letzten Heimspiel der Saison einen bitteren Nachmittag. Der SC Twistringen dominiert die Partie auf dem Kunstrasen von Beginn an und gewinnt klar mit 5:0.

Bereits früh übernahm Twistringen die Spielkontrolle und nutzte seine erste klare Möglichkeit konsequent. Nach einem Einwurf verlängerte Justus Schlake per Kopf auf Tom Thiede, der in der 21. Minute zum 1:0 traf.

Der SC Twistringen ließ im Spitzenspiel beim TuS Sudweyhe keine Zweifel an den Kräfteverhältnissen aufkommen. Die Gäste kontrollierten die Begegnung von der ersten Minute an und zeigten laut Trainer Timo Rathkamp „vielleicht sogar eines unserer besten Saisonspiele“.

Sudweyhe fand dagegen kaum Zugriff auf die Partie. „Wir waren von der ersten Minute an dominant, extrem sicher im Ballbesitz und haben auf dem Kunstrasen genau den Fußball gespielt, den wir uns vorgestellt hatten“, sagte Rathkamp. Besonders bemerkenswert sei dies gegen einen zuletzt formstarken Gegner gewesen: „Ich glaube, Sudweyhe hatte erst in der 70. Minute ihren ersten richtigen Torschuss.“

Kurz vor der Pause legten die Gäste nach. Christoph Harms setzte den gegnerischen Innenverteidiger unter Druck, eroberte den Ball und bediente erneut Tom Thiede, der in der 43. Minute zum 2:0 einschob. „Das kurz vor der Halbzeit zu machen, war natürlich ideal“, meinte Rathkamp.

Mit dem dritten Treffer unmittelbar nach dem Seitenwechsel war die Partie endgültig entschieden. Dean Nobis traf in der 50. Minute aus großer Distanz sehenswert zum 3:0. Rathkamp sprach von einem „absoluten Traumtor“.

Auch danach blieb Twistringen dominant. Justus Schlake erhöhte nach einem Doppelpass mit Tom Lehmkuhl auf 4:0 (70.), ehe Christoph Harms nach Vorarbeit von Lüder Uhlhorn den Schlusspunkt setzte (82.).

„Danach hätten wir das Ergebnis sogar noch höher gestalten können“, erklärte Rathkamp. Dennoch sei der 5:0-Erfolg bereits außergewöhnlich genug: „Ein 5:0-Auswärtssieg in Sudweyhe ist schon eine richtig starke Leistung.“

Mit dem Sieg hält Twistringen den Druck auf Tabellenführer VfR Evesen aufrecht und vertagt die Meisterschaftsentscheidung mindestens bis nach Pfingsten. Zudem endete eine lange Negativserie: „Die vergangenen drei Jahre haben wir dort immer verloren – jetzt endlich mal zu gewinnen, macht uns natürlich extrem zufrieden.“

TuS Sudweyhe – SC Twistringen 0:5

TuS Sudweyhe: Hannes Frerichs, Maximilian Wirth, Bastian Helms, Jason-Mark Traemann, Jörn Kastens (46. Ermal Behrami) (67. Aaron Micael Chouacha Djomatou), Joshua Brandhoff, Maik Behrens, Mika Wrage (73. Max Wolfermann), Leon Behrami, Niklas Behrens, Miká Pieper (73. Maximilian Golembski) - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl

SC Twistringen: Jannik Blome, Marvin Schwenker, Justus Schlake, Christoph Harms, Maurice Künning (76. Kevin Diekmann), Moritz Stöver (67. Tom Lehmkuhl), Louis Thelken, Dean Nobis (63. Matthias Brokering), Lüder Uhlhorn, Tom Thiede, Beytullah Sengönül - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp

Schiedsrichter: Fabian Watermann

Tore: 0:1 Tom Thiede (21.), 0:2 Tom Thiede (43.), 0:3 Dean Nobis (50.), 0:4 Justus Schlake (70.), 0:5 Christoph Harms (82.)