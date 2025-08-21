Twistringen will perfekten Start – Steimbke defensive Stabilität

Am Freitagabend (18:45 Uhr) empfängt der SC Twistringen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke. Für die Gastgeber geht es um den dritten Sieg im dritten Ligaspiel, während die Gäste ungeschlagen bleiben wollen.

Twistringens Trainer Timo Rathkamp sieht seine Mannschaft gut vorbereitet: „Steimbke ist spielerisch eine sehr gute Mannschaft, vielleicht fußballerisch sogar eine der besten in der Liga. Aber wir wollen immer Fußball spielen, das liegt uns – und zu Hause wollen wir natürlich ganz klar die drei Punkte da behalten.“ Mit einem Erfolg könnte seine Elf die makellose Bilanz ausbauen: „Dann haben wir nach drei Spielen neun Punkte. Das wäre ein überragend starker Start in die Liga, gerade im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir den Start total verpennt haben.“

Die Offensivstärke seines Teams ist augenfällig. „Wir schießen, glaube ich, in jedem Spiel mindestens vier Tore, kriegen aber fast drei im Schnitt. Da müssen wir wirklich daran arbeiten, die Balance besser zu finden zwischen Offensive und Abwehr“, sagte Rathkamp. Zugleich warnte er vor den Qualitäten des Gegners: „Wir müssen echt aufpassen über rechts außen auf Darian Guse, ein super schneller Mann, der wirklich jede Mannschaft vor Probleme stellen kann. Mit Oetting vorne haben sie außerdem einen richtig guten Mittelstürmer.“

Sorgen bereitet die Personalsituation. „Christoph Harms hat sich am Dienstag im Pokal eine Zerrung zugezogen, der fällt aus – das tut echt weh. Jonas Wilkens steht mit einer leichten Zerrung auf der Kippe. Und Kapitän Maurice Künning wird wahrscheinlich auch ausfallen“, erklärte Rathkamp. Dennoch sieht er seinen Kader breit genug aufgestellt: „Ein paar Personalprobleme haben wir, aber wir kriegen das hin.“

Auch Steimbkes Trainer Dennis Pissor blickt mit Respekt, aber ebenso mit Zuversicht auf die Begegnung: „Wir fahren morgen Abend nach Twistringen und treffen auf einen Gegner, der mit zwei Siegen gestartet ist. Sie haben einige Tore geschossen, aber auch einige gekriegt. Da gilt es anzusetzen, dass man defensiv sicher steht und das ausnutzt.“ Besonders die Twistringer Offensivkräfte gilt es für ihn im Blick zu behalten: „Sie haben mit Johann Beuke im Mittelfeld und Beytullah Sengönül im Sturm zwei außerordentlich gute Leute, die möglichst nicht ins Spiel kommen dürfen.“

Sein eigenes Team sieht Pissor noch auf der Suche nach Konstanz: „Wir sind relativ durchwachsen gestartet – Pokal verloren, in der Liga ein Sieg und jetzt ein Unentschieden. Wir wissen noch nicht so richtig, wo wir stehen. Aber wie ich es immer sage: Wir fahren dahin und wollen da Punkte, am besten dreifach.“ Personell muss Steimbke auf Fynn Bahr und Yilmaz Hauran verzichten, ansonsten sind alle Spieler verfügbar.

Die Partie wird am Freitag um 18:45 Uhr auf dem Twistringer Platz angepfiffen.