Twistringen will die Heimserie vergolden

– Foto: Sascha Drenth

Der Aufstieg ist zwar außer Reichweite, dennoch nimmt der SC Twistringen den Saisonabschluss gegen Leese ernst – auch wegen einer besonderen Marke.

„Es geht zwar nicht mehr um Auf- oder Abstieg“, sagte Rathkamp. „Nichtsdestotrotz ist es ein Heimspiel. Wir sind zu Hause noch ungeschlagen und das wollen wir natürlich auch bleiben.“

Für den SC Twistringen geht es am letzten Spieltag tabellarisch um nichts mehr. Weder kann der Tabellenzweite den bereits feststehenden Meister VfR Evesen noch abfangen, noch droht Gefahr von hinten. Trotzdem will die Mannschaft von Trainer Timo Rathkamp am Samstag (16 Uhr) gegen den TuS Leese 1912 mit voller Konzentration auftreten.

Neben dem sportlichen Ehrgeiz prägen emotionale Momente den Saisonabschluss. In Twistringen werden vier verdiente Spieler verabschiedet, anschließend steht ein gemeinsamer Mannschaftsabend an. „Da ist es natürlich immer schöner, wenn man das mit einem Sieg macht und mit einem guten Gefühl aus der Saison geht“, erklärte Rathkamp.

Entsprechend deutlich formuliert der Trainer die Zielsetzung. „Deshalb nehmen wir diese 90 Minuten sehr ernst und spielen natürlich voll auf Sieg.“ Zwar solle der Spaß am Fußball nicht zu kurz kommen, gleichzeitig stellte Rathkamp klar: „Abschenken werden wir auf keinen Fall etwas.“

Die Vorbereitung unterschied sich daher kaum von der eines regulären Pflichtspiels. „Wir haben diese Woche ganz normal trainiert, kein Spaßtraining gemacht oder ähnliches. Wir haben noch einmal richtig gearbeitet, weil wir auf 75 Punkte kommen wollen“, sagte Rathkamp.

Diese Marke besitzt für den Trainer einen besonderen Stellenwert. „So eine Punktzahl erreichst du in der Bezirksliga nach 30 Spielen vielleicht ein- oder zweimal im Leben, wenn überhaupt.“ Gleichzeitig schwingt trotz der starken Saison ein wenig Enttäuschung mit. „Ein bisschen schade ist natürlich, dass es trotzdem nicht zum Aufstieg gereicht hat. Ich glaube, in den vergangenen zehn Jahren hätte diese Punktzahl immer zum Aufstieg gereicht.“

So bleibt für Twistringen zum Abschluss vor allem ein Ziel: die starke Spielzeit mit einem weiteren Heimsieg zu krönen und die Saison ungeschlagen auf eigenem Platz zu beenden. Danach richtet sich der Blick bereits nach vorne. „Das nehmen wir so hin und greifen nächste Saison wieder an.“