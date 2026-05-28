Twistringen will den Druck hochhalten

– Foto: Sascha Drenth

Während der FC Gessel-Leerssen emotionale Verabschiedungen vorbereitet, kämpft der SC Twistringen weiter um den Aufstieg – und warnt vor einem unangenehmen Abend.

Trotz der klaren Tabellenlage warnte Twistringens Trainer Timo Rathkamp vor einer vermeintlich einfachen Aufgabe. „Wenn man auf die Tabelle schaut, ist die Favoritenrolle natürlich klar verteilt“, sagte er. Gleichzeitig verwies er auf die Probleme seiner Mannschaft gegen tief stehende Gegner: „Gerade gegen Mannschaften, die tief stehen und im unteren Tabellenbereich stehen, tun wir uns erfahrungsgemäß schwer.“

Wenn der FC Gessel-Leerssen am Freitagabend (20 Uhr) den SC Twistringen empfängt, treffen zwei Mannschaften mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen aufeinander. Twistringen steht mit 69 Punkten mitten im Aufstiegsrennen und will nach dem 5:0 beim TuS Sudweyhe weiter Druck auf Spitzenreiter VfR Evesen ausüben. Gessel-Leerssen hingegen steht bereits als Absteiger fest.

Hinzu kommt die besondere Atmosphäre rund um das letzte Bezirksliga-Heimspiel der Gastgeber. Gessels Trainer Maik Hüneke erklärte, die Partie stehe „ganz im Zeichen des letzten Heimspiels unserer Bezirksliga-Zeit“. Verabschiedet werden Co-Trainer Sascha Winkler sowie Co-Kapitän Marc Malguth, der seine Karriere beendet.

„Die Mannschaft möchte noch einmal alles für die beiden raushauen“, sagte Hüneke. Genau darauf stellt sich auch Rathkamp ein: Gessel werde „im letzten Heimspiel seiner Bezirksliga-Saison sicherlich noch einmal alles reinwerfen, um uns lange zu ärgern oder vielleicht sogar ein Bein zu stellen“.

Die jüngsten Ergebnisse bestätigen diese Einschätzung zumindest teilweise. Zwar holte Gessel-Leerssen bislang erst fünf Punkte, doch Rathkamp verwies darauf, dass die Mannschaft gegen Spitzenteams zuletzt häufig nur knapp verloren habe. Entsprechend klar formulierte er die eigene Zielsetzung: „Für uns wäre es wichtig, möglichst früh in Führung zu gehen, damit das Spiel nicht unnötig hitzig oder kompliziert wird.“

Personell reist Twistringen nicht sorgenfrei an. „Wir haben einige Ausfälle zu verkraften“, sagte Rathkamp. Dennoch sei die Mannschaft qualitativ stark genug, um die Aufgabe zu lösen. Entscheidend werde allerdings die Einstellung: „Mit Larifari wird das dort nichts.“

Während bei Gessel-Leerssen vor allem die emotionale Komponente im Mittelpunkt steht, richtet sich der Blick der Gäste konsequent auf die Tabelle. „Unser Ziel ist es natürlich weiterhin, Druck auf Evesen auszuüben, damit sie am Sonntag im Derby gegen Bückeburg zumindest nur mit zwei Punkten Vorsprung statt mit fünf in den letzten Spieltag gehen“, erklärte Rathkamp. Dafür brauche es unabhängig vom Spielverlauf vor allem eines: „Am Ende hoffe ich einfach, dass wir das Spiel irgendwie gewinnen.“