Twistringen vor Reaktion: „Für den Kopf fatal“

Auch die tabellarische Situation schwingt mit. Fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter VfR Evesen lassen kaum noch Spielraum im Titelrennen. „Die Meisterschaft ist ja so gut wie gelaufen“, sagt Rathkamp offen – und sieht darin sogar eine Chance: „Vielleicht können wir jetzt ein bisschen befreit aufspielen.“ Entscheidend sei nun vor allem die Haltung: „Wir hatten eine gute Trainingswoche, haben das gut aufgearbeitet. Ich hoffe einfach, dass die Jungs Spaß haben – und ich auch als Zuschauer.“

Gleichzeitig weiß Rathkamp um die Schwierigkeit der Aufgabe. „Es sind immer enge Duelle zwischen uns und Sulingen. Das ist wirklich so ein Fifty-Fifty-Spiel“, sagt er und ergänzt: „Sehr, sehr lauffreudig und kampfstarke Mannschaft.“ Das deutliche 4:1 im Hinspiel ordnet er dabei bewusst ein: „Das Ergebnis ist auch deutlich höher ausgefallen, als das Spiel war. Deswegen erwarte ich wirklich ein kompliziertes Spiel für uns.“

Personell kann Twistringen nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Zwei, drei Angeschlagene, aber sonst sind fast alle an Bord“, so Rathkamp, der bewusst den Blick auf ein möglich offenes Spiel richtet: „Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr. Oft kommen daher auch schöne Spiele bei rum, ein paar Tore.“

Sulingen nutzt die Phase für neue Impulse

Beim FC Sulingen ist die Ausgangslage ähnlich entspannt – zumindest tabellarisch. Trainer Stefan Rosenthal beschreibt den Ansatz klar: „Für uns geht es tabellarisch um nicht mehr viel, deshalb nutzen wir die Phase, um Dinge auszuprobieren – sowohl taktisch als auch personell.“ Der Blick gehe dabei „schon ein Stück weit auf die kommende Saison“.

Dennoch will Sulingen keineswegs als Statist anreisen. „Trotzdem wollen wir konkurrenzfähig bleiben und mit einer klaren Haltung auftreten“, betont Rosenthal. Die Aufgabe in Twistringen schätzt er als anspruchsvoll ein: „Sie spielen insgesamt eine sehr starke Saison und werden alles daransetzen, mit einem Sieg weiter Druck zu machen. Darauf müssen wir vorbereitet sein.“

Die personelle Lage erschwert die Planung allerdings etwas. „Einige Spieler fehlen verletzungs- oder urlaubsbedingt“, erklärt Rosenthal. Gleichzeitig eröffnet das Chancen innerhalb des Kaders: „Das gibt anderen die Möglichkeit, sich zu zeigen – auch auf ungewohnten Positionen.“ Entscheidend sei dabei vor allem die Einstellung: „Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung in das Spiel geht.“

Nach dem souveränen 3:0 gegen den TV Stuhr reist Sulingen dennoch mit Selbstvertrauen an. Rosenthal formuliert das Ziel bewusst nüchtern: „Für uns geht es darum, einen ordentlichen Auftritt hinzulegen und das Maximum herauszuholen. Alles Weitere wird sich dann auf dem Platz zeigen.“