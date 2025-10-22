Twistringen trotzt schwierigen Bedingungen

Der SC Twistringen bleibt in der Bezirksliga 1 Hannover ungeschlagen. Im Nachholspiel des neunten Spieltags setzte sich die Mannschaft von Trainer Timo Rathkamp und Co-Trainer Simon Beuke mit 3:1 gegen den RSV Rehburg durch – und das unter erschwerten Bedingungen. „Es war ein hartes Stück Arbeit, aber das war auch zu erwarten“, sagte Rathkamp nach dem Abpfiff. „Wir haben es 3:1 gewonnen, und das aufgrund der zweiten Halbzeit auch wirklich verdient.“

Bereits vor dem Anpfiff hatte der Trainer gewarnt, dass die Platzverhältnisse auf dem Nebenplatz der Twistringer Anlage problematisch seien. „Das ist natürlich ein Trainingsplatz. Die Bodenverhältnisse waren dementsprechend“, erklärte Rathkamp. „Das Spiel stand am Nachmittag noch auf der Kippe, aber zum Glück haben wir es durchgezogen. Abends war das Wetter dann wirklich gut.“

Twistringen startete dominant in die Partie und kam früh zu Chancen. Bereits nach fünf Minuten stand Moritz Stöver frei vor dem Tor, vergab jedoch. „Er hatte Zeit ohne Ende – vielleicht auch zu viel Zeit – und schießt dann links vorbei. Das muss eigentlich schon das 1:0 sein“, sagte Rathkamp. Wenig später fiel dann doch die Führung: „Christoph Harms wird im Sechzehner gefoult, ein ganz klarer Elfmeter. Den verwandelt Kevin Diekmann souverän – Torwart springt nach links, Kevin schießt rechts ein.“

Doch die Freude währte nicht lange. In der 21. Minute gelang den Gästen der Ausgleich. „Ein langer Ball von Rehburg, unser Innenverteidiger klärt per Kopf direkt zu Thore Busse, der aus 25 Metern abzieht. Der Ball springt einmal auf und geht unhaltbar links unten ins Eck“, beschrieb Rathkamp den Gegentreffer. „Ein wirklich schönes Tor – aus dem Nichts, aber sehenswert.“

Wilde Phase vor der Pause

In der Folge entwickelte sich eine hektische Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. „Es war ein wildes Spiel, das wir eigentlich nicht wollten“, meinte Rathkamp. Rehburg habe sich auf Ballverluste des Gegners konzentriert: „Die standen tief, haben auf Fehler gelauert – und zwei-, dreimal war es auch gefährlich.“ Torhüter Jannik Blome bewahrte sein Team mit zwei starken Paraden vor dem Rückstand. Zur Pause stand es 1:1 – „leistungsgerecht“, wie Rathkamp fand.

Steigerung nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Twistringen deutlich gefestigter. „In der zweiten Halbzeit machen wir ein Superspiel. Wir waren giftig in den Zweikämpfen, Rehburg hat weiter wenig fürs Spiel getan“, so Rathkamp. „Aber wir haben das im Stil einer Spitzenmannschaft souverän gemacht.“

Der verdiente Lohn folgte in der 63. Minute: „Eine Flanke von Tom Lehmkuhl auf Beytullah Sengönül, der den Ball in der Mitte unter Druck annimmt und mit dem Außenrist unten rechts einschiebt. Das war der Brustlöser.“ Rehburg blieb im zweiten Durchgang weitgehend ungefährlich. „Ich glaube, sie haben auf einen dummen Ballverlust gehofft, um kontern zu können – aber das haben wir nicht zugelassen.“

In der Schlussphase vergaben die Gastgeber zunächst Chancen zur Vorentscheidung, ehe sie in der 88. Minute den Deckel draufmachten. „Sengönül geht links durch, zieht in den Strafraum, legt quer auf Aaron Djulic – und der haut den Ball aus drei Metern unter die Latte. Da war das Spiel entschieden“, fasste Rathkamp zusammen.

Thielker: „Aufopferungsvoll gekämpft“

Rehburgs Trainer Markus Thielker haderte nicht mit dem Ergebnis, lobte aber den Einsatz seines Teams: „Ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf. Sie hat auf diesem seifigen Geläuf nahezu alles rausgehauen und aufopferungsvoll gekämpft.“ Sein Blick richtet sich bereits nach vorn: „Wir werden am Donnerstag beim Training wohl noch einmal Torschuss trainieren müssen, bevor es Samstag ins Derby gegen TuS Leese geht.“

Twistringen bleibt ungeschlagen

Mit dem Erfolg bleibt der SC Twistringen weiter punktgleich mit Spitzenreiter VfR Evesen (jeweils 29 Punkte). Rathkamp zeigte sich erleichtert: „Es war ein ekliges Spiel gegen einen guten Gegner. Wir wollten es einfach nur gewinnen – und das haben wir gemacht. Überglücklich, ehrlich.“

Nach zwei Spielen in vier Tagen wolle man nun „ein bisschen Körperpflege betreiben“, so der Trainer lachend. „Die Jungs sollen sich erholen. Sechs Punkte in vier Tagen – das ist überragend.“