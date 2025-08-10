Twistringen siegt – Rathkamp kritisiert Leistung nach der Pause

Der SC Twistringen hat sein Auftaktspiel gegen den SV Esperke 1929 mit 4:3 gewonnen, dabei aber nach einer dominanten ersten Hälfte eine zwischenzeitlich klare Führung fast noch verspielt. Trainer Timo Rathkamp sprach von einem „typischen Twistringen-Spiel“: „Erste Halbzeit haben wir das Spiel super im Griff, können zur Halbzeit auch gerne 5 oder 6:1 führen. In der zweiten Halbzeit reißt es dann komplett ab.“

Die Gastgeber starteten furios. Bereits nach drei Minuten nutzte Johann Beuke einen Abwehrfehler der Gäste zur Führung. Kurz darauf erhöhte Beytullah Sengönül nach starker Vorarbeit von Jonas Wilkens auf 2:0. „Führst du nach sechs Minuten 2:0, alles Roger“, so Rathkamp. Doch ein schneller Gegentreffer brachte Esperke zurück ins Spiel, bevor Christoph Harms und Maurice Künning mit einem sehenswerten 28-Meter-Freistoß den 4:1-Halbzeitstand herstellten. „Wir hatten das Spiel komplett im Griff“, betonte Rathkamp, „der Trainer von Esperke sagte mir auch, zur Halbzeit wollten sie einfach nur zusehen, dass sie nicht neun Stück kriegen.“

Nach der Pause verpasste Twistringen mehrfach die Vorentscheidung, ehe zwei gravierende Fehler den Gegner zurückbrachten. Zunächst verursachte Rechtsverteidiger Kevin Diekmann einen Handelfmeter, dann führte ein Ballverlust im Mittelfeld zu einem weiteren Gegentreffer. „Der Gegner war mausetot – und durch zwei so dämliche Aktionen steht es 4:3, das Spiel ist wieder scharf. Das ist so nicht akzeptabel“, kritisierte Rathkamp.