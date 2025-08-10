Twistringen siegt – Rathkamp kritisiert Leistung nach der Pause

Der SC Twistringen hat sein Auftaktspiel gegen den SV Esperke 1929 mit 4:3 gewonnen, dabei aber nach einer dominanten ersten Hälfte eine zwischenzeitlich klare Führung fast noch verspielt. Trainer Timo Rathkamp sprach von einem „typischen Twistringen-Spiel“: „Erste Halbzeit haben wir das Spiel super im Griff, können zur Halbzeit auch gerne 5 oder 6:1 führen. In der zweiten Halbzeit reißt es dann komplett ab.“
„Das trübt das Gesamtbild“ – unnötige Ballverluste und Fehler in der Defensive
Die Gastgeber starteten furios. Bereits nach drei Minuten nutzte Johann Beuke einen Abwehrfehler der Gäste zur Führung. Kurz darauf erhöhte Beytullah Sengönül nach starker Vorarbeit von Jonas Wilkens auf 2:0. „Führst du nach sechs Minuten 2:0, alles Roger“, so Rathkamp. Doch ein schneller Gegentreffer brachte Esperke zurück ins Spiel, bevor Christoph Harms und Maurice Künning mit einem sehenswerten 28-Meter-Freistoß den 4:1-Halbzeitstand herstellten. „Wir hatten das Spiel komplett im Griff“, betonte Rathkamp, „der Trainer von Esperke sagte mir auch, zur Halbzeit wollten sie einfach nur zusehen, dass sie nicht neun Stück kriegen.“
Nach der Pause verpasste Twistringen mehrfach die Vorentscheidung, ehe zwei gravierende Fehler den Gegner zurückbrachten. Zunächst verursachte Rechtsverteidiger Kevin Diekmann einen Handelfmeter, dann führte ein Ballverlust im Mittelfeld zu einem weiteren Gegentreffer. „Der Gegner war mausetot – und durch zwei so dämliche Aktionen steht es 4:3, das Spiel ist wieder scharf. Das ist so nicht akzeptabel“, kritisierte Rathkamp.
In der Schlussphase blieb es zwar beim knappen Vorsprung, doch der Trainer fand deutliche Worte: „Die zweite Halbzeit war schon nicht so schön anzugucken. Wir müssen wirklich noch ein bisschen erwachsener werden, wenn wir unsere Ziele realisieren wollen.“ Trotz der schwachen Phase nahm Rathkamp das Positive mit: „Erstes Spiel, wir haben die drei Punkte – alles gut. Ich hoffe, diese zweite Halbzeit war ein kleiner Schuss vor den Bug, dass wir nicht abheben.“