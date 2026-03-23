Twistringen setzt klares Zeichen im Titelrennen

„War natürlich das für uns optimale Spiel“, sagte Rathkamp nach der Partie. „3:0 gewonnen, vor einer super geilen Kulisse. Es waren so 500 Leute da bei uns im Stadion.“ Auch das Drumherum habe gepasst: „Die Twistringer Jungs hatten eine Choreografie vorbereitet. War wirklich schön.“ Frühe Führung bringt Sicherheit Twistringen war von Beginn an die tonangebende Mannschaft. „Wir waren von Minute eins an total im Spiel“, betonte Rathkamp. Schon in der Anfangsphase ergaben sich Möglichkeiten: „Wir hätten nach drei Minuten schon in Führung gehen können oder müssen.“

Die Führung fiel wenig später dennoch. „Nach einer Flanke köpft Justus Schlake den Ball erst an den Pfosten, der Ball kommt zurück und Christoph Harms schiebt ihn aus fünf Metern rein“, beschrieb Rathkamp das 1:0 (8.). Nur vier Minuten später folgte der nächste Treffer. „Ein langer Ball von Elias Wilkens auf Justus Schlake, der den Ball wunderbar mitnimmt, den Innenverteidiger kreuzt und aus drei Metern einschiebt – das war natürlich der optimale Start für uns“, so Rathkamp.

Die frühe Führung zeigte Wirkung beim Gegner. „Nach zwölf Minuten gleich 2:0, da hat man schon gesehen, dass Evesen hochunzufrieden war“, sagte Rathkamp. „Genau das wollten wir – aggressiv anlaufen und mit vielen tiefen Bällen arbeiten.“ Spielkontrolle über 90 Minuten Auch im weiteren Verlauf blieb Twistringen die klar bessere Mannschaft. „Wir hatten das Spiel total im Griff“, erklärte Rathkamp. „Evesen hatte keine richtige Torchance.“ Weitere Möglichkeiten blieben zunächst ungenutzt. „Wir hatten noch ein, zwei richtig gute Konter, die wir nicht sauber ausspielen“, sagte der Trainer. Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht: „Ich habe gedacht, da kommt von Evesen mehr – kam aber nichts.“ Vor der Entscheidung vergab Twistringen weitere Chancen. „Beytullah Sengönül trifft den Pfosten, Johann Beuke ist noch einmal allein vor dem Tor“, so Rathkamp. Das 3:0 fiel schließlich durch ein Eigentor von Cedric Schröder (82.). „Nach einem Querpass von Jonas Wilkens geht der Ball rein – wenn er ihn nicht macht, steht Christoph Harms dahinter.“ Rathkamp hob besonders die Umsetzung der taktischen Vorgaben hervor: „Matchplan super umgesetzt. Wir wollten auf unserem Platz, der nicht ganz perfekt ist, wenig Klein-Klein spielen, sondern einfachen Fußball mit Bällen in die Tiefe. Das hat wunderbar funktioniert.“ Auch die Höhe des Ergebnisses sei gerechtfertigt gewesen. „Hochverdient gewonnen, auch in der Höhe total verdient. Es hätte sogar noch höher ausgehen können“, sagte Rathkamp. „Rundum gelungener Tag, wir sind einfach nur zufrieden.“

– Foto: SC Twistringen