Twistringen setzt klares Zeichen im Titelrennen

„War natürlich das für uns optimale Spiel“, sagte Rathkamp nach der Partie. „3:0 gewonnen, vor einer super geilen Kulisse. Es waren so 500 Leute da bei uns im Stadion.“ Auch das Drumherum habe gepasst: „Die Twistringer Jungs hatten eine Choreografie vorbereitet. War wirklich schön.“
Frühe Führung bringt Sicherheit
Twistringen war von Beginn an die tonangebende Mannschaft. „Wir waren von Minute eins an total im Spiel“, betonte Rathkamp. Schon in der Anfangsphase ergaben sich Möglichkeiten: „Wir hätten nach drei Minuten schon in Führung gehen können oder müssen.“
Die Führung fiel wenig später dennoch. „Nach einer Flanke köpft Justus Schlake den Ball erst an den Pfosten, der Ball kommt zurück und Christoph Harms schiebt ihn aus fünf Metern rein“, beschrieb Rathkamp das 1:0 (8.).
Nur vier Minuten später folgte der nächste Treffer. „Ein langer Ball von Elias Wilkens auf Justus Schlake, der den Ball wunderbar mitnimmt, den Innenverteidiger kreuzt und aus drei Metern einschiebt – das war natürlich der optimale Start für uns“, so Rathkamp.
Die frühe Führung zeigte Wirkung beim Gegner. „Nach zwölf Minuten gleich 2:0, da hat man schon gesehen, dass Evesen hochunzufrieden war“, sagte Rathkamp. „Genau das wollten wir – aggressiv anlaufen und mit vielen tiefen Bällen arbeiten.“
Spielkontrolle über 90 Minuten
Auch im weiteren Verlauf blieb Twistringen die klar bessere Mannschaft. „Wir hatten das Spiel total im Griff“, erklärte Rathkamp. „Evesen hatte keine richtige Torchance.“
Weitere Möglichkeiten blieben zunächst ungenutzt. „Wir hatten noch ein, zwei richtig gute Konter, die wir nicht sauber ausspielen“, sagte der Trainer. Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht: „Ich habe gedacht, da kommt von Evesen mehr – kam aber nichts.“
Vor der Entscheidung vergab Twistringen weitere Chancen. „Beytullah Sengönül trifft den Pfosten, Johann Beuke ist noch einmal allein vor dem Tor“, so Rathkamp. Das 3:0 fiel schließlich durch ein Eigentor von Cedric Schröder (82.). „Nach einem Querpass von Jonas Wilkens geht der Ball rein – wenn er ihn nicht macht, steht Christoph Harms dahinter.“
Rathkamp hob besonders die Umsetzung der taktischen Vorgaben hervor: „Matchplan super umgesetzt. Wir wollten auf unserem Platz, der nicht ganz perfekt ist, wenig Klein-Klein spielen, sondern einfachen Fußball mit Bällen in die Tiefe. Das hat wunderbar funktioniert.“
Auch die Höhe des Ergebnisses sei gerechtfertigt gewesen. „Hochverdient gewonnen, auch in der Höhe total verdient. Es hätte sogar noch höher ausgehen können“, sagte Rathkamp. „Rundum gelungener Tag, wir sind einfach nur zufrieden.“
Evesen erkennt Überlegenheit an
Auch Evesens Trainer Burak Buruk zeigte sich nach der Partie klar in seiner Analyse: „Twistringen hat absolut verdient gewonnen, auch in der Höhe verdient gewonnen.“ Seine Mannschaft habe nicht an die gewohnten Leistungen anknüpfen können. „Die waren an dem Tag die geilere Mannschaft, hatten eine sehr gute Einstellung zum Spiel.“
Bereits früh habe sich die Partie in eine Richtung entwickelt. „Die ersten Aktionen hatte Twistringen, und das hat etwas in den Köpfen ausgelöst. Mit der Kulisse im Rücken sind sie immer stärker geworden, und wir sind immer mehr geschwommen“, erklärte Buruk.
Vor allem im Zweikampfverhalten und bei den zweiten Bällen sah er Defizite: „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, haben kaum zweite Bälle gewonnen. Das hat uns den Genickbruch gegeben.“
Auch die Spielweise des Gegners stellte sein Team vor Probleme: „Twistringen hat mit einfachen Mitteln im Umschaltspiel gespielt und uns bestraft. Wir waren einfach viel zu harmlos.“
Titelrennen bleibt offen
Trotz der Niederlage wollte Buruk das Spiel nicht überbewerten: „Es war ein sehr wichtiges Spiel, aber kein Finale. Es sind noch genug Spiele zu gehen.“ Seine Botschaft an die Mannschaft sei klar gewesen: „Wir schmeißen noch kein Handtuch.“
Twistringen hingegen hat sich mit dem Sieg eine starke Ausgangsposition erarbeitet. „Wir haben jetzt alles in der eigenen Hand“, sagte Rathkamp, mahnte aber zugleich: „Der Weg ist noch lang, wir haben noch zwölf Spiele zu spielen.“
Nach diesem Auftritt hat der Tabellenführer jedoch ein deutliches Zeichen gesetzt – sportlich und atmosphärisch.
Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr