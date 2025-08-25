Twistringen rettet knappen 3:2-Sieg über Steimbke

Der SC Twistringen hat am Sonntag in der Bezirksliga mit 3:2 gegen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke gewonnen. Während sich die Hausherren über einen hart erkämpften Sieg freuen durften, haderte Gästetrainer Dennis Pissor vor allem mit der verschlafenen Anfangsphase seines Teams. „Wir verschlafen die erste Halbzeit komplett. Wir dürfen uns bei Pascal Paatzsch bedanken, dass es zur Pause nur 0:1 steht“, erklärte Pissor nach Abpfiff.

Die Partie begann mit einem Blitzstart der Twistringer. Bereits in der 7. Minute setzte sich Moritz Stöver auf der linken Seite durch und legte quer auf Beytullah Sengönül, der nur noch den Fuß hinhalten musste – 1:0. „Wir hätten in der 25. Minute auf 2:0 erhöhen können“, berichtete SC-Co-Trainer Simon Simoncelli. „Beytullah war frei durch, entschied sich für den Lupfer, aber Steimbkes Keeper bekam noch die Fingerspitzen dran.“ So blieb es beim knappen Vorsprung zur Pause.

Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Twistringen durch Moritz Stöver auf 2:0. Ein Fehlpass im Aufbau der Gäste brachte den Ball an den Strafraumrand, von wo Stöver aus spitzem Winkel vollendete. „Das war ein schönes Tor, gar nicht so einfach“, lobte Simoncelli seinen Torschützen.

Steimbke gab sich jedoch nicht auf. Nach einem Fehlpass von Justus Schlake konnte nur noch per Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Marcel Wind sicher zum 2:1-Anschluss (59.). „Wir waren dann am Drücker, spielbestimmend, hatten Kontrolle, Ballbesitz und Chancen“, so Pissor. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Nach einer Ecke von Kevin Diekmann staubte Marvin Schwenker aus kurzer Distanz zum 3:1 ab (61.).

Steimbke kam in der 75. Minute durch Moritz Strutz, der aus 16 Metern traf, noch einmal zurück ins Spiel. „Wir geben nicht auf und sind bis zum Ende am Drücker“, sagte Pissor. „In der Nachspielzeit haben wir sogar noch eine Topchance. Der Schuss war fast unhaltbar, aber der Twistringer Keeper holt den Ball sensationell aus der Ecke.“

Glücklicher, aber verdienter Heimsieg

Auch aus Sicht der Gastgeber war der Schlussakkord dramatisch. „Die letzte Viertelstunde haben wir geschwommen. Steimbke hat mächtig Druck gemacht und hätte fast noch das 3:3 erzielt“, räumte Simoncelli ein. „Am Ende war es vom Gesamtbild her verdient, aber auch ein bisschen glücklich.“

Für Steimbke bleibt nach der Niederlage der Blick auf die zweite Halbzeit. „Die Jungs hätten sich für ihre Leistung nach der Pause einen Punkt verdient gehabt“, fasste Pissor zusammen. „Aber wenn man das gesamte Spiel betrachtet, geht die Niederlage in Ordnung.“

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel klettert Twistringen auf Platz drei der Tabelle und bleibt ohne Punktverlust. Steimbke hingegen rangiert nach drei Partien mit vier Punkten im Tabellenmittelfeld.