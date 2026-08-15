Twistringen marschiert, Neuenkirchen gelingt Revanche

Dem SC Twistringen gelang der perfekte Saisonstart – Foto: Philipp Reichelt

Ein furiose Fünf-Tore-Gala in Leese und ein spät entschiedener Sieg in Neuenkirchen: Der 2. Spieltag der Bezirksliga startete am Freitagabend direkt mit reichlich Spektakel. Während der SC Twistringen vorerst die Tabellenführung übernimmt, sichert sich der TV Neuenkirchen die ersten drei Zähler der noch jungen Saison.

Die Gäste übernahmen von Beginn an die Kontrolle und belohnten sich in der 27. Minute: Tristan Gürtesberg schickte Lüder Uhlhorn auf der linken Seite, der sich im Eins-gegen-Eins durchsetzte und aus spitzem Winkel zum 1:0 traf. Nur zwölf Minuten später glänzte Uhlhorn als Vorbereiter, als er nach einem ähnlichen Vorstoß querlegte und Jonas Wilkens (39.) nur noch zum 2:0 einschieben musste. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff verkürzte Sedat Haso nach einer Ecke per Distanzschuss aus 15 Metern in den Winkel auf 1:2.

Das Spiel zwischen dem TuS Leese und dem SC Twistringen verprach schon im Vorfeld Spannung, entwickelte sich jedoch zu einer klaren Angelegenheit für die Gäste. Der SC Twistringen unterstrich beim 5:1-Auswärtserfolg eindrucksvoll seine Ambitionen in der Bezirksliga.

Nach dem Seitenwechsel drückte der TuS Leese zwar kurzzeitig, doch ein Missverständnis in der Leeser Hintermannschaft nutzte Moritz Stöber (70.) zum vorentscheidenden 3:1. In der Schlussphase schraubten Tom Thiele (77.) nach aktivem Pressing gegen den Torwart und Janis Eilers (80.) per Kopfverlängerung nach einem Freistoß das Ergebnis auf 5:1 in die Höhe.

Twistringens Co-Trainer Simon Beuke zeigte sich nach dem Abpfiff hochzufrieden mit der Vorstellung seiner Elf: „In Summe ein 5:1-Sieg, der auch hochverdient ist und absolut in Ordnung geht. Vielleicht ist das Ergebnis am Ende um ein Tor zu hoch ausgefallen, weil es zwischendurch gar nicht so klar war. Dennoch waren wir schon die klar bessere Mannschaft.“ Zur Phase nach dem Seitenwechsel ergänzte er: „Erste Viertelstunde sind wir nicht so richtig reingekommen, da hat Leese schon ein bisschen gedrückt. Aber aus dem Spiel heraus war da nicht viel. Für uns ist das mit zwei Spielen und sechs Punkten natürlich ein Traumstart.“

Auf der Gegenseite zeigte sich Leese-Coach Markus Beck trotz der deutlichen Pleite gefasst: „Wir haben das Spiel in der Höhe mit 1:5 verloren, vielleicht um ein, zwei Tore zu hoch. Allerdings gegen einen Gegner, der sich sicherlich oben festsetzen und bis zum Ende der Saison eine gute Rolle spielen wird. Wir haben teilweise gut mithalten können, haben uns aber sehr, sehr dumme Gegentore eingefangen. Das ist ärgerlich, aber wir bleiben weiter dran.“

Neuenkirchen macht es spät klar

Im zweiten Freitagsspiel feierte der TV Neuenkirchen vor heimischer Kulisse einen wichtigen Sieg. Nach der 0:3-Niederlage zum Auftakt bezwang die Mannschaft den SV Germania Helstorf mit 3:0 und feierte die ersten Zähler der Saison.