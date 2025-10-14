Twistringen in Torlaune

Der SC Twistringen hat beim Tabellenletzten TV Stuhr seine Favoritenrolle eindrucksvoll bestätigt. Mit einem 6:0-Erfolg feierte die Mannschaft von Simon Beuke und Timo Rathkamp den siebten Sieg im neunten Spiel und bleibt dem ungeschlagenen Spitzenreiter VfR Evesen dicht auf den Fersen.

„Vom Ergebnis her natürlich sehr gut. In Summe war es ein klares Spiel, vielleicht ein, zwei Tore zu hoch“, bilanzierte Spielertrainer Beuke, der trotz des Kantersiegs auch mahnende Töne anschlug. „Wir waren effektiv, aber nicht immer konzentriert.“

Die Gastgeber, die weiterhin auf ihren ersten Punkt warten, hätten das Spiel sogar in eine andere Richtung lenken können: Nach einem langen Ball stand ein Stuhrer Angreifer frei vor dem Tor, vergab aber kläglich – Keeper Marcel Schröder (geb. Bavendiek) hielt stark. „Da haben wir Glück gehabt“, gab Beuke zu.

Stattdessen schlug Twistringen in der 23. Minute zu: Justus Schlake traf zur Führung, acht Minuten später erhöhte Johann Beuke nach einem schnellen Angriff auf 2:0. Noch vor der Pause verhinderte Schröder mit einer weiteren Glanztat den Anschluss.

Effizienz nach der Pause – Beuke mit Dreierpack

Nach dem Seitenwechsel drehte Twistringen auf. Moritz Stöver traf zum 3:0 (54.), anschließend legte Johann Beuke doppelt nach (69./87.) und avancierte mit drei Treffern zum Mann des Abends. Zwischenzeitlich hatte auch Aaron Noah Djulic (71.) getroffen.

„Stuhr hat nie aufgehört zu spielen, sie hatten auch gute Ansätze“, lobte Beuke den Gegner. „Aber wir waren vorne eiskalt – und am Ende zählt das Ergebnis.“

Mit 32 Toren in neun Spielen stellt der SC Twistringen weiterhin die torgefährlichste Mannschaft der Liga. In der Tabelle rangiert der Klub mit 23 Punkten auf Platz zwei – drei Zähler hinter dem weiterhin ungeschlagenen VfR Evesen. „Wir sind zufrieden, keine Frage“, so Beuke. „Aber die kommenden Wochen werden zeigen, ob wir wirklich stabil genug sind, um ganz oben anzugreifen.“

TV Stuhr – SC Twistringen 0:6

TV Stuhr: Finn Bang, Niklas Oberbach, Leon Neumann (60. Byron Lee Garcia), Felix Harcon Schumann, Yannick Evers, Arlind Durguti (74. Justin Wöbken), Theo Fichtner (74. Benjamin Enoch Thies), Pardes Khil, Jonah Hellmers, Boban Bojanic, Ozan Celik (74. Garthees Thangarajah) - Trainer: Marvin John

SC Twistringen: Marcel Schröder (geb. Bavendiek), Kevin Diekmann (75. Matthias Brokering), Marvin Schwenker, Justus Schlake (60. Aaron Noah Djulic), Johann Beuke, Maurice Künning (60. Marcel Avdulli), Moritz Stöver (72. Tom Lehmkuhl), Louis Thelken (46. Jonas Wilkens), Tom Thiede, Elias Wilkens, Beytullah Sengönül - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp

Schiedsrichter: Hendrik Dohse

Tore: 0:1 Justus Schlake (23.), 0:2 Johann Beuke (31.), 0:3 Moritz Stöver (54.), 0:4 Johann Beuke (69.), 0:5 Aaron Noah Djulic (71.), 0:6 Johann Beuke (87.)