"Twistringen geht als Favorit ins Spiel – wir wollen sie ärgern" Duell der Gegensätze: SC Twistringen empfängt den Vorletzten – Witt hofft auf defensives Bollwerk

Der SC Twistringen ist in dieser Saison bislang das Maß aller Dinge in der Bezirksliga 1 Hannover. Vier Spiele, vier Siege – das Team von Trainer Christopher Stöver marschiert aktuell im Gleichschritt mit dem VfL Bückeburg an der Tabellenspitze. Am Samstag (15 Uhr) empfängt Twistringen den SV Heiligenfelde. Die Rollenverteilung ist dabei klar: Der Tabellenzweite trifft auf den Vorletzten.

Trotzdem gibt sich SVH-Trainer Pascal Witt vor dem Gastspiel beim Spitzenreiter kämpferisch. „Dass das eine schwere Aufgabe wird, das ist uns klar. Aber wir wollen Twistringen das Leben so schwer wie möglich machen und unsere Chancen nutzen“, sagt Witt. Die Personallage beim SVH bleibt angespannt, „entspannt sich zum Wochenende hin aber ein bisschen“, wie der Coach erklärt. Dennoch fallen weiterhin mehrere Leistungsträger verletzt oder privat aus. Morgen, 15:00 Uhr SC Twistringen Twistringen SV Heiligenfelde Heiligenfeld 15:00 PUSH

Der Plan für die Partie ist klar umrissen: Heiligenfelde will aus einer kompakten Defensive agieren und über Umschaltmomente Nadelstiche setzen. „Wir brauchen eine klare Spielidee, müssen entschlossen vor das Tor kommen und die wenigen Chancen, die wir bekommen, effektiv nutzen“, so Witt. Dabei sieht er durchaus eine kleine Chance auf eine Überraschung: „Twistringen ist offensiv sehr stark – wenn sie bei 100 Prozent sind, sind sie schwer zu schlagen. Aber sie haben auch gezeigt, dass sie hinten anfällig sein können, wenn sie nicht voll fokussiert sind.“ Twistringen unterstrich am vergangenen Wochenende seine starke Frühform mit einem 3:1-Erfolg beim Mitfavoriten TV Neuenkirchen. Auch dort lag das Team zunächst zurück, drehte aber in der zweiten Halbzeit mächtig auf – unter anderem dank Toren von Dean Nobis, Moritz Stöver und Aaron Noah Djulic.