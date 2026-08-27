Twistringen fordert Helstorf und Derby-Kracher in Neuenkirchen

Für Sulingen steht am Samstag das Derby an – Foto: BUYO

Der Samstags-Spieltag der Bezirksliga verspricht reichlich Brisanz: Während der SC Twistringen seine makellose Bilanz wahren und einen perfekten Monat veredeln will, steigt in Neuenkirchen das heiß ersehnte Nachbarschaftsderby gegen den FC Sulingen.

SCT-Coach Timo Rathkamp rechnet mit einer anspruchsvollen Aufgabe vor heimischer Kulisse: „Schwieriges Spiel, Helstorf ist wirklich ein guter Gegner. Wenn sie einen richtig guten Tag erwischen, dann können sie in dieser Liga jeden schlagen – auch und natürlich uns. Letztes Jahr waren das schon zwei sehr enge Spiele.“

Am Samstagnachmittag (15:00 Uhr) empfängt der noch verlustpunktfreie Tabellenführer SC Twistringen den SV Germania Helstorf. Die Hausherren feierten zuletzt einen hart erarbeiteten 2:1-Erfolg in Hoya und wollen ihre Serie weiter ausbauen. Die Gäste reisen hingegen mit dem Rückenwind eines spektakulären 3:3-Unentschiedens gegen Leese an.

Zusätzlich erschwert wird die Ausgangslage für die Gastgeber durch urlaubsbedingte Ausfälle. Rathkamp blickt dennoch optimistisch auf das Duell: „Wir haben so ein paar Personalsorgen, alleine schon durch Urlaub. Aber nichtsdestotrotz spielen wir zu Hause und wollen natürlich auf zwölf Punkte stellen. Das wäre natürlich extrem geil, wenn wir im August jedes Pflichtspiel gewonnen hätten. Dann wäre es ein goldener August.“

Sa., 29.08.2026, 16:00 Uhr TV Neuenkirchen TV Neuenkirchen FC Sulingen FC Sulingen 16:00 PUSH

Derby-Kracher in Neuenkirchen: Sulingen sucht nach der richtigen Körpersprache

Um 16:00 Uhr richtet sich der Blick zum Nachbarschaftsduell zwischen dem TV Neuenkirchen und dem FC Sulingen. Beide Vertretungen rangieren aktuell mit jeweils drei Punkten im Tabellenmittelfeld und streben nach Zählbarem, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Für Sulingens Übungsleiter Stefan Rosenthal besitzt die Begegnung einen ganz besonderen Stellenwert: „Für uns ist das hier das Derby in der Bezirksliga. Da geht es immer heiß her, es ist immer hart umkämpft und eng, Jahr für Jahr. Die beiden Mannschaften geben sich und schenken sich nichts. Das sind immer coole Spiele, wo es auch an der Grenze ist – oder vielleicht auch mal drüber. Aber wo sich die Leute nach dem Spiel eigentlich auch wieder die Hand geben.“

Nach der enttäuschenden 0:1-Heimpleite gegen Sudweyhe fordert der FCS-Trainer eine klare Reaktion von seinen Schützlingen: „Wir wollen natürlich ein etwas anderes Gesicht zeigen von der Körpersprache als gegen Sudweyhe. Da waren wir ein bisschen träge, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Das müssen wir abstellen. Es wird ein Spiel auf Spitz und Knopf sein, wo die Tagesform entscheidet. In diesem Ergebnisssport muss am Ende ein Ergebnis stehen, was eben nicht null Punkte bedeutet. Deswegen rechne ich eher mit einem Kampfspiel.“

Personell wiegt der Ausfall von Rico Löhlmann schwer, der sich gegen Sudweyhe vermutlich eine schwere Knieverletzung zuzog. „Das wiegt sehr, sehr schwer, weil er einer unserer großen Leistungsträger ist. Das ist ein enormer Wegfall. Aber ansonsten sind soweit fast alle da, wir fahren mit fast voller Kapelle hin“, so Rosenthal abschließend.

Tabelle

1. STK Eilvese (Ab) 3 3-0-0 15:0 9

2. SC Twistringen 3 3-0-0 10:2 9

3. TuS Wagenfeld 1908 3 2-1-0 10:3 7

4. SV Bruchhausen-Vilsen (Ab) 3 2-0-1 7:3 6

5. TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (Auf) 3 2-0-1 4:4 6

6. SV Esperke 1929 3 2-0-1 4:5 6

7. SV Brigitta-Elwerath Steimbke 3 1-1-1 5:2 4

8. SV Germania Helstorf 3 1-1-1 5:6 4

9. TuS Leese 1912 3 1-1-1 6:9 4

10. FC Sulingen 3 1-0-2 3:3 3

11. TV Neuenkirchen 3 1-0-2 3:6 3

12. TuS Sudweyhe 3 1-0-2 2:5 3

13. SV Grün-Weiß Stöckse (Auf) 3 1-0-2 3:7 3

14. RSV Rehburg 3 1-0-2 4:9 3

15. SG Hoya (Auf) 3 0-0-3 2:10 0

16. SV Weyhe (Auf) 3 0-0-3 1:10 0