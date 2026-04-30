Twist zieht die Reißleine: Burak Pala nicht länger Trainer

Vier Spieltage vor Schluss reagiert der SV Grenzland Twist auf die angespannte Tabellensituation in der Kreisliga. Nach der Heimniederlage gegen einen direkten Konkurrenten ist Trainer Burak Pala nicht mehr im Amt. Für den Saisonendspurt übernimmt Detlef Schmees.

Die Entscheidung wurde am späten Abend bekannt: Der SV Grenzland Twist trennt sich von Trainer Burak Pala. Ausschlaggebend war die jüngste 1:3-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten SV Lengerich-Handrup, durch die sich die sportliche Lage im Tabellenkeller weiter zugespitzt hat.

Vier Spieltage vor dem Saisonende sahen die Verantwortlichen offenbar Handlungsbedarf und zogen die personelle Konsequenz an der Seitenlinie.

Für die verbleibenden Wochen übernimmt Detlef Schmees die Verantwortung beim SV Grenzland Twist. In klassischer Feuerwehrmann-Manier soll er der Mannschaft im Saisonendspurt neuen Impuls und frischen Mut verleihen.

Die Aufgabe ist klar umrissen: Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nur noch drei Punkte, jeder Zähler kann im Kampf um den Klassenerhalt entscheidend werden.

Schweres Restprogramm für Grenzland

Ein Blick auf die ausstehenden Gegner zeigt, wie anspruchsvoll die Mission Ligaverbleib wird. Bereits am kommenden Sonntag trifft Twist auf die U23 des SC Blau-Weiß Papenburg, die auf Rang 15 ebenfalls dringend punkten muss.

Danach warten mit DJK Eintracht Börger als Tabellenvierter, dem zehntplatzierten TuS Haren sowie Spitzenreiter SV Bokeloh weitere schwierige Aufgaben auf den SV Grenzland Twist.

Der Verein setzt nun auf den Trainerwechsel als letzten Weckruf, damit der Klassenerhalt in den verbleibenden vier Spielen gelingt.

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