 2025-09-04T13:21:47.781Z

Spielbericht
– Foto: Alfons Schwieters

Twist tanzt sich zum ersten Heimsieg

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Emsland
SV G. Twist
Herzlake

Twist tanzt sich zum ersten Heimsieg

Gestern, 15:00 Uhr
SV Grenzland Twist
SV Grenzland TwistSV G. Twist
VfL Herzlake
VfL HerzlakeHerzlake
4
2
Abpfiff

Am 6. Spieltag der Kreisliga Emsland feierte der SV Grenzland Twist unter Trainer Burak Pala den ersten Heimsieg der Saison. Gegen den VfL Herzlake setzte sich die Mannschaft mit 4:2 durch. Den Liveticker zum Spiel betreute Alfons Schwieters.

Die Gastgeber erwischten einen guten Start: Leon Schlagenhauf brachte Twist nach Vorarbeit von Marten Hessel in der 12. Minute in Führung. Knapp 20 Minuten später erhöhte Kenneth Plass auf 2:0 (31.). Kurz vor der Pause sorgte Kevin Abeln für den Anschluss (45.+3).

Nach dem Seitenwechsel übernahm Herzlake das Kommando und kam durch Abelns zweiten Treffer zum Ausgleich (72.). Doch Twist schlug zurück: Marten Hessel traf in der 81. Minute zur erneuten Führung und entschied mit seinem zweiten Tor kurz vor Schluss (90.) endgültig die Partie.

Damit stand ein 4:2-Erfolg für Grenzland Twist, der nach starker Herzlaker Phase im zweiten Durchgang durch konsequent ausgespielte Konter gesichert wurde.

Aufrufe: 08.9.2025, 09:03 Uhr
P. M. Autor