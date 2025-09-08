Twist tanzt sich zum ersten Heimsieg
Am 6. Spieltag der Kreisliga Emsland feierte der SV Grenzland Twist unter Trainer Burak Pala den ersten Heimsieg der Saison. Gegen den VfL Herzlake setzte sich die Mannschaft mit 4:2 durch. Den Liveticker zum Spiel betreute Alfons Schwieters.
Die Gastgeber erwischten einen guten Start: Leon Schlagenhauf brachte Twist nach Vorarbeit von Marten Hessel in der 12. Minute in Führung. Knapp 20 Minuten später erhöhte Kenneth Plass auf 2:0 (31.). Kurz vor der Pause sorgte Kevin Abeln für den Anschluss (45.+3).
Nach dem Seitenwechsel übernahm Herzlake das Kommando und kam durch Abelns zweiten Treffer zum Ausgleich (72.). Doch Twist schlug zurück: Marten Hessel traf in der 81. Minute zur erneuten Führung und entschied mit seinem zweiten Tor kurz vor Schluss (90.) endgültig die Partie.
Damit stand ein 4:2-Erfolg für Grenzland Twist, der nach starker Herzlaker Phase im zweiten Durchgang durch konsequent ausgespielte Konter gesichert wurde.