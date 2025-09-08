Twist tanzt sich zum ersten Heimsieg

Am 6. Spieltag der Kreisliga Emsland feierte der SV Grenzland Twist unter Trainer Burak Pala den ersten Heimsieg der Saison. Gegen den VfL Herzlake setzte sich die Mannschaft mit 4:2 durch. Den Liveticker zum Spiel betreute Alfons Schwieters.

Die Gastgeber erwischten einen guten Start: Leon Schlagenhauf brachte Twist nach Vorarbeit von Marten Hessel in der 12. Minute in Führung. Knapp 20 Minuten später erhöhte Kenneth Plass auf 2:0 (31.). Kurz vor der Pause sorgte Kevin Abeln für den Anschluss (45.+3).