Twist erledigt die Pflicht und schraubt am Ende noch am Ergebnis

– Foto: Alfons Schwieters

Grenzland Twist kontrolliert lange ein zähes Halbfinale, braucht aber Geduld, bis es deutlich wird. Leschede II hält tapfer dagegen, bis die Schlussminuten den Spielstand dann doch noch aufblasen. Am Ende steht ein 5:1, das sich ein bisschen größer liest, als es sich angefühlt hat.

Der SV Grenzland Twist übernahm in den ersten 25 Minuten klar die Kontrolle und bestimmte das Spielgeschehen. Viel Zählbares sprang dabei zunächst allerdings nicht heraus, einzig ein Torschuss sorgte für etwas Gefahr.

Folgerichtig fiel dennoch die Führung: Leon Schlagenhauf traf in der 13. Minute zum 0:1. Danach verlor die Partie jedoch an Qualität, Leschede II kam besser ins Spiel, ohne selbst nennenswerte Torchancen zu kreieren. So ging es mit einer verdienten Führung für den Favoriten in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es lange ein Spiel ohne große Höhepunkte. Erst ein strammer Distanzschuss von Martin Hessel aus rund 20 Metern zum 0:2 brachte wieder Struktur ins Spiel der Gäste.

Mit dem 0:3 durch Kai Pieper schien die Partie entschieden, doch Leschede nutzte seine erste echte Torchance zum 1:3-Anschluss durch Marcel Blattner. Twist ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und antwortete prompt: Das 1:4 erzielte erneut Hessel, ehe Kai Pieper in der Nachspielzeit (90'+3) den 1:5-Endstand herstellte.

Unterm Strich ein verdienter Sieg für Grenzland Twist, der allerdings um ein oder zwei Tore zu hoch ausfiel. Bemerkenswert: Die Partie kam ohne eine einzige Gelbe Karte aus und lockte 530 Zuschauer an.

Damit steht der SV Grenzland Twist erstmals seit 2019 wieder im Finale des EMCO-Kreispokals und hat sich den Weg dorthin am Ende doch noch standesgemäß freigeschossen.

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