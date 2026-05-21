Twente Enschede, Borussia und Rapid Wien kommen zum Pfingstturnier

Unterstützt wird das Turnier vom Krefelder Unternehmen Yayla als Hauptsponsor. „Yayla ist ein Aushängeschild der Stadt Krefeld. Gleichzeitig repräsentieren auch die Mädchen des SC Krefeld 05 ihre Stadt auf herausragende Art und Weise. Genau deshalb ist diese Verbindung für uns etwas Besonderes. Sie vereint Internationalität, Leidenschaft, Nachwuchsförderung und die gemeinsame Identifikation mit Krefeld“, erklärt Tümay Ünal, Marketingleiterin von Yayla. Sport verbinde Menschen über Ländergrenzen hinweg und vermittele Werte wie Respekt, Zusammenhalt und Leidenschaft. „Genau deshalb unterstützen wir dieses Turnier mit großer Überzeugung. Die Energie, die Begeisterung und die Entwicklung im Mädchenfußball sind beeindruckend. Dieses Turnier zeigt, dass die Zukunft bereits begonnen hat – und wir sind sehr gerne bereit, diese jungen Sportlerinnen zu unterstützen.“

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