Twente Enschede, Borussia und Rapid Wien kommen zum Pfingstturnier

Der Mädchenfußball erlebt derzeit einen deutlichen Aufschwung – und in Krefeld wird diese Entwicklung am Pfingstwochenende sichtbar. Mit dem Yayla Girls' U13 International Summer Cup sowie dem parallel stattfindenden Bauen+Leben K2 Girls' U15 Cup entsteht im Covestro Sportpark des Sportclub Krefeld 05 ein internationales Fußballwochenende, das den Anspruch hat, weit mehr zu sein als ein klassisches Nachwuchsturnier. Im Mittelpunkt stehen Talentförderung, internationale Begegnungen und die klare Botschaft, dass die Zukunft des Fußballs bereits heute auf den Plätzen sichtbar ist.
Wie der SC Krefeld mitteilt, liege der sportliche Fokus insbesondere auf dem U13-Turnier. Mit Teilnehmern wie Bayer 04 Leverkusen, FC Schalke 04, Borussia M’Gladbach, Hamburger SV, FC Twente Enschede sowie SK Rapid Wien treffen einige der renommiertesten Nachwuchsmannschaften des Mädchenfußballs in Europa aufeinander.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den U13-Juniorinnen des Sportclub Krefeld 05, die aktuell zu den bemerkenswertesten Mädchenmannschaften ihrer Altersklasse in der Region gehören. Das Team spielt in der laufenden Meisterschaft gegen Jungenmannschaften und kämpft dort weiterhin um die Meisterschaft. Gleichzeitig konnten die Spielerinnen in dieser Saison bereits den Kreispokal gewinnen und erreichten erstmals in der Vereinsgeschichte das Halbfinale des Verbandspokals.
„Die Mannschaft verkörpert genau das, wofür moderner Mädchenfußball heute steht: Qualität, Mentalität, Mut und Begeisterung. Die Entwicklung der Spielerinnen ist außergewöhnlich und zeigt, welches Potenzial in der nächsten Generation steckt“, erklärt Stefan Tomaskowicz, Abteilungsleiter des Sportclub Krefeld 05.
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