Twardzik, Peters & Co.: Die besten Regionalliga-Torjäger Deutschlands

Die Saison 2024/25 ist in den fünf deutschen Regionalligen beendet. Der 1. FC Schweinfurt 05 (Bayern), der MSV Duisburg (West), die TSG Hoffenheim II (Südwest), der TSV Havelse (Nord) und der 1. FC Lok Leipzig (Nordost) haben sich die Meistertitel gesichert. Havelse und Lok Leipzig spielen in der Relegation noch den vierten Aufsteiger aus. Interessant wie immer ist auch ein Blick auf die Torjägerlisten. Wer sind die besten Viertligaknipser in Deutschland? Bundesweit Platz eins teilen sich in dieser Spielzeit Patrik Twardzik vom FC Gütersloh und Cas Peters vom FSV Frankfurt mit jeweils 21 Treffern. Wir haben für euch die Übersicht: