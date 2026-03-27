TVV Neu Wulmstorf stellt neues Trainergespann für die 1. Herren vor

Der TVV Neu Wulmstorf stellt die Weichen für die kommende Saison und präsentiert ein neues Trainergespann für seine 1. Herren. Darüber hinaus geben die Roten Teufel einen Einblick in die Kaderplanung für die Saison 2026/27.
Die Neu Wulmstorfer haben Cheftrainer Nihat Sagir für ein weiteres Jahr an den TVV gebunden. Nachdem sich Sagir vor allem im Landkreis Stade (u.a. SG Lühe, ASC Cranz-Estebrügge, VSV Hedendorf/Neukloster II) einen Namen machte, übernahm er im Sommer 2024 im Bassental. Damals waren die Roten Teufel gerade aus der Kreisliga abgestiegen und hatten nach einem Fehlstart früh eine Kurskorrektur vorgenommen.
Mittlerweile hat sich der TVV in der 1. Kreisklasse stabilisiert und belegt dort mit sechs Zählern Rückstand auf einen Aufstiegsplatz den vierten Rang. Der Klub ist nun froh, auf der verantwortlichen Position an der Seitenlinie auf Kontinuität zu setzen. Darüber hinaus vermelden die Neu Wulmstorfer, dass der komplette Kader seine Zusage für die kommende Spielzeit erteilt hat.
Lediglich auf der Co-Trainer-Position muss der TVV eine Lücke füllen: Dirk Elmers wird seinen Posten zum Sommer aus privaten Gründen zur Verfügung stellen. "Der Verein", heißt es in der Pressemitteilung, "bedankt sich ausdrücklich bei Dirk für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren und wünscht ihm für die Zukunft sowohl sportlich als auch privat alles Gute."
Als Nachfolger haben die Roten Teufel eine interne Lösung gefunden: Marco Weber, bisher Trainer der 2. Herren, rückt in das Trainerteam der 1. Herren auf. Weber ist dem Verein seit vielen Jahren eng verbunden und kann bereits auf zahlreiche Erfolge, insbesondere im Jugendbereich, zurückblicken. Gemeinsam beginnt das Trainerteam dann im Sommer die gemeinsame Vorbereitung - nun geht es für Neu Wulmstorf erstmal mit einem Heimspiel gegen den FC Roddau weiter.