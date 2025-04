TVV-Coach Nihat Sagir: "Arbeiten intensiv an der Kaderplanung"

Nach dem Kreispokalsieg 2023 ist der TVV Neu Wulmstorf tiefgefallen. Nachdem die Roten Teufel im folgenden Jahr aus der Kreisliga abstiegen, fanden sie sie sich zu Saisonbeginn auch in der 1. Kreisklasse im Tabellenkeller wieder. Nihat Sagir trat daraufhin die Nachfolge von Thorsten Sasse an und stabilisierte den TVV. Der 47-Jährige wirft nun einen Blick in die Zukunft.