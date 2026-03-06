TVN zu harmlos

Im Flexmodus musste die zweite Mannschaft in Altdorf antreten. Dabei kam man erst gut in die Partie und startete direkt mit einer Eckballdreierserie und einer ersten Halbchance von Dominik Gauß. Nach 3 Minuten lief Tim Neuffer alleine aufs gegnerische Tor zu, wurde aber wegen einem angeblichen Foul zurückgepfiffen. Trotz dem ordentlichen Start lag man nach 15 Minuten im Rückstand. Vorausgegangen war ein Missverständnis von Keeper Timo Klein. Und fast hätte es direkt danach wieder im Nebringer Tor geklingelt. Anschließend übernahmen die Gastgeber das Zepter, vor allem da der TVN kein sauberes Passspiel aufziehen konnte und auch nicht immer konsequent in die Zweikämpfe ging. So fiel fast folgerichtig direkt vor der Pause das 2:0.

Nach der Pause machten die Gastgeber nochmals Druck und entschieden das Spiel mit einem Traumtor in der 56. Minute.

Danach kam der TVN wieder besser rein ohne aber zu großen Chancen zu kommen. Einmal klappte es aber doch. Bedient von David Kuwert gelang Tim Neuffer sein erster Treffer für den TVN. Kurz vor dem Ende gelang den Gastgeber noch das 4:1