TVN wird kalt erwischt

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

0:3 nach 13 Minuten obwohl man selber in der Zeit durch Sven Frede und Tim Widmann auch eigene Möglichkeiten hatte. Die Gastgeber zeigten sich aber deutlich effektiver im Abschluss und hatten das Spiel mit dem 4:0 nach 20 Minuten entschieden. Hatte man in der ersten Halbzeit sogar mehr Ballbesitz, kam man in der zweiten Halbzeit nicht mehr ins Spiel und kassierte verdient zwei weitere Gegentore beim Tabellenführer.