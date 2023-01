TVN wird benachteiligt

Obwohl man gut in die Partie startete, kassierte man nach sechs Minuten in Anschluss nach einem langen Ball das erste Gegentor. Danach war der TVN dran und traf durch Loris Killinger die Latte. Nach zwanzig Minuten kamen die Gastgeber nach einem Nebringer Ballverlust im Mittelfeld zu einem Konter und schoßen mit dem zweiten Ball aufs Nebringer Tor auch das 2:0. Der TVN war danach weiterhin gut im Spiel und gute Ansätze aber kaum Torabschlüsse. Kurz vor der Pause lief ein Sindelfinger aus einer Abseitssituation in den Nebringer Strafraum und wurde unnötigerweise von Tim König von den Beinen geholt. Der Elfer saß - 0:3 zur Pause.

Nach einer Stunde kassierte man aus einer klaren Abseitssituation das 0:4. Die einseitige Schiedsrichterleistung führte sich danach aber auch fort. So wurde dem TVN ein klarer Elfmeter, ein indirekter Freistoß nach einem Rückpass sowie ein Sindelfinger Platzverweis nach einer Tätlichkeit gegen Raphael Kaya verweigert. In der Schlussphase gelang Jens Egeler nach einer Ecke von Tim König noch der Ehrentreffer.