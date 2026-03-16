TVN wieder mit besserer Leistung

Personell wieder besser aufgestellt zeigte die Mannschaft eine gute Leistung, wenn auch am Ende null Punkte standen. Vor allem kämpferisch konnte man überzeugen. Den ersten Rückstand konnte Dominik Hanisch mit einem direkten Freistoß noch in der ersten Halbzeit egalisieren.

Nach dem 1:2 zu Beginn der zweiten Halbzeit war es Michael Kenedy Ccana Ccoyo der per Abstauber den Ausgleich besorgte.

In der 75. Minute gelang den Gastgebern die erneute Führung, die dann wie ein Nackenschlag für unsere zweite Mannschaft war. Man öffnete nun natürlich und kassierte umgehend durch einen Konter das 2:4. Auch danach hatte man noch Chancen, traf aber nicht und kam so nicht wieder zurück ins Spiel.