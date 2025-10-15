TVN wacht zu spät auf und vergibt viele Chancen

Nach einer verschlafenen ersten Halbzeit stand man ohne Punkte da. Die erste gute Chance hatte dabei der TVN, als Mario Fischer das verwaiste Tor aus spitzen Winkel nur mit dem Außennetzt traf. Kurz drauf aber die ersten Chancen für Deufringen, die nach 20 Minuten dann auch verdient in Führung gingen. Der TVN war schläfrig und kam nicht in die Zweikämpfe und hatte Glück, dass Deufringen zwei weitere gute Chancen vergab. Ganz anders kam man aus der Kabine und rieß die Partie an sich. Nach einer viertel Stunde war Pascal Abu Zaid im Strafraum durch und wurde zu Boden gestoßen. Es gab hier keinen Elfmeter, wie auch ein paar Minuten später bei Tim Neuffer, der sich trotz massiven Handeinsatz noch durchsetzte und zum Abschluss kam. Zwischenzeitlich hatte auch Ilijan Hajdari mit einem Volleyschuss den Ausgleich aus dem Fuß. Und doch lief man dann in einen Konter und kassierte das 0:2. Fast im Gegenzug setzte Tim Widmann einen Freistoß an die Latte. Direkt danach flog der eingewechselte Johannes Schmidt mit Gelb-Rot vom Platz. Nur eine Minute später bekam Pascal Abu Zaid dann doch seinen Elfmeterpfiff. Dominik Hanisch verwandelte souverän. Leider wollte der Ausgleich nicht mehr gelingen.