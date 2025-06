TVN verteilt Geschenke und nutzt seine Chancen nicht

Unsere zweite Mannschaft ging zwar durch Marvin Rein nach einer in Führung und hatte auch nach dem 1:1 noch diverse gute Chancen zur Führung. So beispielsweise in Pfostenschuss von Tim Widmann. Die konnte man nicht nutzen im Gegensatz zu den Gästen die diverse Nebringer Geschenke annahmen und mit 4:1 gewannen. Beim Abschiedsspiel von Tobias Wetzel verletzte sich zudem Matthias Müller am Schlüsselbein.