TVN verpflichtet junges Trainerteam für die Saison 25/26

Vor circa drei Wochen wurde der Vorstand der TVN-Fußballabteilung durch Christian Ohmann informiert, dass er mit sofortiger Wirkung vom Amt des Cheftrainers der 1. Herren zurücktreten muss. Jens Bergander ist deshalb als Cheftrainer eingesprungen und wird die Mannschaft bis Ende der Saison trainieren. Ohmann ist als Co-Trainer weiter mit von der Partie und beide wollen mit dem Team die Saison erfolgreich zu Ende bringen.



Mit der Unterstützung des scheidenden Übungsleiters ist es dem TVN-Vorstand nun gelungen kurzfristig einen Trainerfür die kommende Saison 2025/2026 zu verpflichten: „Maximilian Tönsing hat uns zugesagt und wir sind froh trotz aller Kurzfristigkeit eine klasse Lösung für die kommende Spielzeit gefunden zu haben,“ erklärt TVN-Fußballobmann Markus Schiermeier. Maximilian Tönsing ist 26 Jahre alt und kann auf Landes- und Bezirkligaerfahrung (u.a. Bad Rothenfelde und SC Melle, TuS Bruchmühlen) als Herrenspieler zurückblicken. In der vergangenen Saison musste er seine aktive Laufbahn aufgrund anhaltender Verletzungsmisere leider beenden. Parallel war er zudem viele Jahre als Jugendtrainer beim SC Melle aktiv. Zuletzt trainierte er erfolgreich die B-Jugend in der Bezirksliga.



Zudem ist es den TV-Verantwortlichen gelungen, Sebastian Welkener als Co-Trainer zu verpflichten. Er spielte unter anderem in der C- und B-Jugend beim VFL Osnabrück und später im Herrenbereich für die erste und zweite Herrenmannschaft des SC Melle. Auch im Trainerbereich kann er schon mit höherklassiger Erfahrung aufwarten. So war er unter anderem Co-Trainer der A-Jungend des SC Melle in Landes- und Bezirksliga. Für Tönsing als auch Welkener ist der TVN die erste Trainerstation im Herrenbereich: „Wir wollen Maximilian und Sebastian diese Chance geben und sind sehr zuversichtlich, dass sie diese auch nutzen werden“, blickt TVN-Fußballobmann Markus Schiermeier zuversichtlich in die Zukunft.



Nun gelte es aber erst einmal die aktuelle Saison erfolgreich zu beenden. Die Hainteich-Elf hat noch alle Chancen und die beiden scheidenden Trainer könnten ihren Abschied noch mit dem Aufstieg in die Kreisliga veredeln. Die Zusage des neuen Trainerteams gilt ligaunabhängig: „Wir wünschen Jens und Christian nebst Team größtmöglichen Erfolg für den Saisonendspurt und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Maximilian und Sebastian in der kommenden Saison“, fasst Schiermeier zusammen.