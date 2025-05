TVN verpasst den Sieg

Am Ende zu wenig war der Punktgewinn beim Tabellennachbarn aus Deufringen. Nach der frühen Führung durch Mika Benz hatte unter anderem Louis Egeler mit einem Pfostentreffer die Chance aufs 2:0. In einer undurchsichtigen Aktion nach einem Eckball kassierte man kurz vor der Pause den Ausgleich. Sven Frede brachte den TVN dann wieder in Führung, der im Anschluss verpasste diese auszubauen. So trafen Sven Frede und Niklas Lohner das Aluminium. Der späte Ausgleich fiel durch einen Foulelfmeter, den Caspar Zimmermann verursacht hatte.