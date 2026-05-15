TVN überzeugt erst in der zweiten Halbzeit

Eine katastrophale erste Hälfte und eine starke zweite Hälfte sollten nicht zu einem Punktgewinn reichen. Eduard Spät musste sich bereits zweimal auszeichnen, bevor nach einer viertel Stunde die Gastgeber verdient in Führung gingen. Nach einem verweigerten Handelfmeter für den TVN trafen die Gastgeber fast im Gegenzug zum 2:0. Der TVN präsentierte sich in der Rückwärtsbewegung mehr als mangelhaft und musste zudem eine Knieverletzung von Niklas Lohner verkraften. Vor der Pause kassierte man noch das 0:3. Ein ganz anderes Gesicht zeigte der TVN nach der Pause. Erst schoß Loris Killinger einen Handelfmeter an den Pfosten, dann gelang ihm mit einem schönen Distanzschuss das 1:3. Die mögliche Aufholjagd wurde nach einer Stunde mit dem 4:1 für Gültstein erstmal unterbrochen. Doch nur darauf konnte Louis Egeler nach einem abgewehrten Schuss von Niklas Lohner aus 7 Metern unbedrängt einschieben. Direkt danach brachte Jakob Egenter bedient von David Kuwert den TVN auf 3:4 heran.

Ein weiteres Tor gelang dem TVN, dann aber leider nicht mehr.