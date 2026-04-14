 2026-04-14T12:48:59.332Z

Spielbericht

TVN trifft nicht ins Tor

von Marc Schramm · Gestern, 23:12 Uhr · 0 Leser

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KL B8 Stuttgar/Böbl.
Oberjesingen II
TV Nebringen II
So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
SV Oberjesingen
SV OberjesingenOberjesingen II
TV Nebringen
TV NebringenTV Nebringen II
7
0
Abpfiff

Eine sehr deutliche Niederlage gab es in Oberjesingen obwohl man in den ersten 20 Minuten sogar die bessere Mannschaft war. Während man aber selber zwei gute Chancen vergab waren die Gastgeber super effektiv und lagen schnell mit 3:0 in Front. Kurz vor der Pause dann sogar noch das 0:4. Nach der Pause kassierte man drei weitere Gegentore, verschoß vorne durch Niklas Lohner einen Foulelfmeter und kassierte zudem einen Platzverweis für Michael Kenedy Ccana Ccoyo.