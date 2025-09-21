TVN startet denkbar schlecht ins Spiel

Unsere zweite Mannschaft kam sehr schlecht in die Partie und lag früh mit 0:2 in Rückstand. Nach einer viertel Stunde zog Eduard Spät aus dem Nichts mal ab und schoß nur knapp drüber. Das diente als Wachmacher und man kam langsam besser in die Partie. So gelang nach 22 Minuten der Anschlusstreffer. Ein Freistoß von der Mittelinie von Dominik Hanisch verlängerte ein gegnerischer Spieler ins eigene Tor. Man war dran und kassierte umgehend das 1:3. Direkt im Gegenzug aber das 2:3 durch Eduard Spät. Das fiel, dann aber nach 32 Minuten. Maximillian Ormos köpfte eine Ecke von Dominik Hanisch ein. Fast hätte man nachgelegt. Aber Tim Widmann verpasste eine Hereingabe von Tim Neuffer nur haarscharf. dafür kassierte man fast im Gegenzug nach einem weiten Ball das 2:4, was auch den Halbzeitstand bedeutete. In der zweiten Halbzeit stand man hinten deutlich sicherer und konnte das Spiel ausgeglichen gestalten. Vorne konnte man ersatzgeschwächt aber nicht viel bewirken. Die beste Chance vergab Dominik Gauß nach einer Ecke.