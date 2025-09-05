TVN siegt verdient

Ein knappen aber verdienten Sieg landete der TVN im ersten Spiel der Saison. In der ersten Halbzeit waren die Spielanteile noch gleichmäßig verteilt, mehr Chancen hatte aber der TVN. Meist aber zielte man nicht genau genug. Die größte Chance hatte sicherlich Johannes Ormos per Kopf. Nach der Pause hatte der TVN deutliche Feldvorteile, doch die entstandenen Chancen durch Kevin Humm, Mika Benz und Dennis Singer konnte man erstmal nicht nutzen. Neuzugang Kevin Humm war es dann, der sich clever im Mittelfeld löste und Tim König schickte, der mit einem Lupfer das Tor des Tages erzielte. Raphael Kaya, Paul Klaus und Mika Benz hätten im Anschluss für das 2:0 sorgen können bzw. müssen. So wurde es nochmal eng, da man in den Schlussminuten die Ordnung verlor. Gefährlich wurden die Gäste aber nur in der Nachspielzeit. Glücklicherweise konnte Andre Lupo bei der einzigen nennenswerten Chance den Ball noch von der Linie kratzen.