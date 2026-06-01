TVN siegt überraschend deutlich

Ein überraschend deutlicher Sieg gelang unseren zweiten Mannschaft, der durch einen Traumstart begünstigt war. Es waren genau 35 Sekunden gespielt als Louis Egeler mit einem haltbaren Schuß aus der Distanz die Nebringer Führung erzielte. Zudem hatte man Glück das es kurz darauf nach einem Foul von Eduard Spät keinen Elfmeter gab. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel in dem der TVN nach 20 Minuten nachlegen konnte. David Kuwert brachte den Ball aus kürzester Distanz im Kreuzeck unter. Die Gäste kamen immer wieder zu Halbchancenin der ersten Halbzeit. Das 3:0 von Louis Egeler direkt nach der Pause entschied dann aber das Spiel. Die Gäste wollten nicht mehr viel und Sven Frede und Sayed Baqay konnten das Ergebnis noch in die Höhe schrauben.