TVN siegt spät aber verdient

Verdienter Sieg für unseren TVN. In Halbzeit eins, in der es erst nach einer halben Stunde die ersten größeren Chancen gab war der TVN die bessere Mannschaft. Weder konnte TVN noch Kuppingen seine einzige Chance nutzen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit drehte man auf und kam zu einer Vielzahl an Chancen. Das Tor machten dann ausgerechnet die Kuppinger nach einem Standard in der 77. Minute.

Doch der gerade eingewechselte Tobias Wetzel machte mit seinem ersten Ballkontakt einen Abstauber rein. Niklas Lohner erzielte nach einer abgefälschten Freistoßflanke die Führung. Mit dem Schlusspfiff traf Dominik Hanisch noch ins verwaiste Kuppinger Tor.

Tolle Leistung für die man sich belohnen konnte.